Mit der Frage, wie eine neue Marke heißen soll, kann sich eine Firma lange beschäftigen. Oder es kann ziemlich schnell gehen – so wie beim Familienunternehmen Delta Pronatura, dessen Fleckenteufel der Marke Dr. Beckmann seit Jahrzehnten weltbekannt sind. Als die Firmenchefs beschlossen, vegane Wasch- und Putzmittel unter einem eigenen Öko-Label auf den Markt zu bringen, fiel die Entscheidung nicht schwer, wie sie diese taufen wollen: Dr. Theo Krauss, nach dem Sohn des Firmengründers, einem Apotheker und großen Naturliebhaber.

„Die Idee passt zu meinem Vater“, sagt Gerhard Krauss, der das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation führt – zusammen mit seinem Cousin Heiner Beckmann, der Delta Pronaturas Kernmarke groß gemacht hat. Auch Dr. Beckmann sei nach einer realen Person benannt worden, sagt Krauss – warum solle man sich also eine Kunstfigur ausdenken? „Da steckt wirklich eine Geschichte dahinter. Das unterscheidet uns auch von den großen Konzernen.“

Mitte Juni kommen nun 15 rein pflanzliche Reinigungsprodukte aus dem eigenen Entwicklungslabor in den Handel. Die neuen Spül- und Waschmittel, Fensterseifen und Duftöle bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind biologisch abbaubar. Tierabfälle sind natürlich tabu. Stattdessen setzen die Produkte auf Soda oder Zitronensäure, „altbewährte Hausrezepte im neuen Gewand“, wie Krauss sagt. Dazu passen auch die Flaschen und Verpackungen im Retro-Apotheken-Look.

Die stark wachsende Firma bedient mit ihren Spezialreinigern eine Nische, die für die Procter & -Gambles dieser Welt zu klein ist. Mit der Öko-Linie baut sie sich nun ein komplett neues Standbein auf. „Wir wollen eine neue Zielgruppe erschließen“, sagt Nils Beckmann, der Ende des Jahres seinen Vater Heiner als Co-Chef ablöst. Anpeilen will er die „Lohas“ – das Akronym steht unter Marketingstrategen für Konsumenten mit einem „Lifestyle of Health and Sustainability“. Beckmann fürchtet nicht, dass die neue Linie die Kernmarke mit ihren Fleckenteufeln sowie Farb- und Schmutzfängern für die Waschmaschine kannibalisieren könnte – es gebe zwischen beiden Produktreihen nur „minimale Schnittmengen“.

Am Anfang sollen die Dr.-Theo-Krauss-Produkte nur in Deutschland verkauft werden – exklusiv bei der Drogeriekette dm, die Beckmann als Partner an Land gezogen hat. „Wir wollen sehen, was funktioniert und wo wir adaptieren müssen“, sagt er. Kommendes Jahr werde man auch ins Ausland gehen, wo die Firma 60 Prozent ihres Umsatzes macht.

Wie Dr. Beckmann soll Dr. Theo Krauss eine globale Marke werden, sagt Co-Chef Krauss. Schon heute frage ein japanischer Distributor immer wieder, wann die grüne Linie dort verfügbar sein werde. Für das Umsatzvolumen der neuen Marke hat Krauss daher ein klares Ziel: Ein zweistelliger Millionenbetrag soll es schon sein.

Unternehmen

Die Geschichte von Delta Pronatura beginnt 1934, als Gerhard Krauß eine Apotheke in Berlin kauft. Nach dem Krieg siedelt die Firma nach Egelsbach bei Frankfurt über. Unter Heiner Beckmann übernimmt sie die Fleckenteufel, später auch die Marken Blistex und Bullrich Salz. 2017 machte das Unternehmen mit 350 Mitarbeitern 165 Mio. Euro Umsatz.