Die USA und China verhandeln derzeit über eine Lösung ihres Handelskonflikts. China-Experte Eberhard Sandschneider rechnet nicht mit einer gütlichen Einigung in absehbarer Zeit. Auf amerikanischer Seite fehle es an Rationalität, kritisiert er im Interview

Capital: Professor Sandschneider, was für Folgen des Handelsstreits sind in China bisher bemerkbar?

EBERHARD SANDSCHNEIDER: Die Unternehmen in den betroffenen Branchen haben Schwierigkeiten, ihre Wertschöpfungsketten aufrechtzuerhalten. Wie man an den jüngsten Zahlen zur Entwicklung des Außenhandels der Volksrepublik China sieht, gehen die Umsatzzahlen auch zurück, was in einer solchen Situation aber eher normal ist.

Trotzdem ist Chinas Überschuss im Handel mit den USA im letzten Jahr gewachsen. Gefährdet das eine Einigung?

Um das einzuschätzen, müsste man wissen, wie Donald Trump tickt. Der amerikanische Präsident ist in seinen Reaktionen auf solche Zahlen und Daten aber leider relativ unkalkulierbar. Üblicherweise würde man erwarten, dass er die Entwicklung weiter kritisiert und weiter auf die Fortsetzung seiner rigiden Handelspolitik insistiert. Dabei würde er insofern falsch kalkulieren, dass er sich rein auf diese Zahlen bezieht. Arbeitsplätze, die es in den Vereinigten Staaten wegen des China-Engagements amerikanischer Unternehmen gibt, berücksichtigt er beispielsweise gar nicht. Und auch deren Einflüsse auf die Kaufkraft in den Vereinigten Staaten lässt er außer Acht. Aber wer vermag schon, Donald Trump vorauszusagen. Die Vermutung, dass ihn das ärgert und er wieder mal mit Twitter-Tiraden reagiert, ist relativ naheliegend.

Allgemein ist der chinesische Export 2018 hingegen auf einen Tiefstand seit 2013 gesunken. Woran liegt das?

Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen, da müssten sie einen Wirtschaftswissenschaftler fragen, der sich mit Analysen solcher Entwicklungstrends beschäftigt. Aber Schwankungen in diesem Bereich sind eigentlich eher normal. Man sollte solche absoluten Zahlen nicht überbewerten. Zumal die Verlässlichkeit der Zahlen, die aus China kommen, nicht unbedingt weit reicht.

Der Rückgang hat also gar keine so große Bedeutung für China?

Ich würde ihn zumindest nicht überinterpretieren.

Unterstützt Trumps Handelspolitik am Ende Chinas eigenen Plan, sich von einer Exportwirtschaft hin zu einer Wirtschaft mit mehr Binnenkonsum und Technologie zu entwickeln?

Das vermuten zumindest einige meiner wirtschaftswissenschaftlichen Kollegen. China muss nach Ersatzwegen suchen, wenn außenwirtschaftliche Kanäle durch solche handelspolitische Maßnahmen verstopft werden. Am Ende kann sich das tatsächlich positiv auf die chinesische Binnenwirtschaft und die Konsumorientierung auswirken, die ja längst als Slogan ausgegeben ist. Aber es ist zu früh, das jetzt schon einzuschätzen.

Was wird passieren, wenn mittelfristig keine Einigung mit den USA gelingt?

Das wird Auswirkungen auf beide Volkswirtschaften haben – und zwar keine positiven. Und es wird auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Sie sehen Nervosität an den internationalen Börsen, die sicherlich mit dem Brexit, aber eben auch mit der Entwicklung des Handelskonflikts zu tun haben.

Und wird es eine Einigung geben?

Ich gehe nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine gütliche Einigung geben wird. Da sind zwei sehr unterschiedliche Positionen und beiden Parteien fällt es schwer, sie zu ändern. Es wird vielleicht einen Formelkompromiss geben, bei dem beide Seiten erklären können, dass sie sich mit ihrer Position durchgesetzt haben.

Wird Trumps derzeitige Strategie trotzdem am Ende erfolgreich sein?

Das ist durchaus denkbar, ich halte es aber für relativ unwahrscheinlich. Und zwar deshalb, weil die Idee dahinter unilateral und ein Stück weit autistisch ist. Die Rückbesinnung auf die Stärken eines Landes wird nicht zur tatsächlichen Stärkung dieses Landes führen – vor allem angesichts der technischen Veränderungen, denen alle politischen und wirtschaftlichen Systeme der Welt ausgesetzt sind. Insofern wird Donald Trump vermutlich schon einiges verändern, aber nichts zum besseren.