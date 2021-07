So haben die Atommächte 2020 aufgerüstet

#2 USA

Russland und die USA besitzen laut SIPRI über 90 Prozent der Atomwaffen weltweit. In beiden Nationen laufen laut den Friedensforschern umfangreiche und kostspielige Programme, um das Arsenal an Sprengköpfen sowie die Abschusssysteme via Rakete oder Flugzeug zu modernisieren. Geht man nach der Gesamtzahl der Atomwaffen, kamen die USA laut SIRPI Anfang 2021 mit 5500 Sprengköpfen (2020: 5800) auf Platz zwei. Gemessen an der Zahl der einsatzbereiten Nuklearwaffen (1800) lagen die Vereinigten Staaten aber weltweit an der Spitze.