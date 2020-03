Die Februar-Zahlen des PMIs für die Eurozone sind noch erstaunlich positiv: Gegenüber Januar stieg der Einkaufsmanager Index sogar um 1,3 Punkte auf 49,2 Punkte. Trotz dieses leichten Aufwärtstrends kam es in allen erfassten Ländern aber zu Lieferschwierigkeiten, am stärksten galt das für die Niederlande. „Momentan verlängern sich die Lieferzeiten so stark wie zuletzt 2018“, sagt Chris Williamson, Chef-Ökonom bei IHS Markit. Viele Unternehmen führen diese Entwicklung auf die Auswirkungen des Corona-Ausbruchs in China zurück.

Der in den PMI ebenfalls erfasste Geschäftsausblick für die Zukunft fiel erwartungsgemäß im Vergleich zum Vormonat weniger optimistisch aus. Je nach Entwicklung der Corona-Epidemie könnte sich die Stimmung in den nächsten Monaten noch weiter verschlechtern. „Auch wenn zahlreiche chinesische Unternehmen nach dem verlängerten Neujahrsurlaub die Produktion wieder aufnehmen und sich die weltweiten Lieferengpässe damit wieder abschwächen, droht jegliches Ausufern der COVID-19-Epidemie die Risikoaversion zu erhöhen“, sagt Williamson. Das könnte auch die Investitionen von Unternehmen und Verbrauchern einschränken.

Vorläufiger „Hoffnungsschimmer“ in Deutschland

Unterbrochene Lieferketten und längere Lieferzeiten erlebte auch das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Laut Phil Smith, Principal Economist bei IHS Markit, galt das aber nur begrenzt für die Produktion: „Denn die Probleme kamen zu einer Zeit, in der viele Hersteller ohnehin dabei waren, ihre Bestände an die niedrigeren Produktionsniveaus anzupassen.“ Die Rückgange bei Produktion, Auftragseingängen und Beschäftigung fielen insgesamt schwächer aus als noch im Januar. Damit erreichte der Einkaufsmanagerindex sogar noch ein 13-Monats-Hoch und stieg um 2,7 Punkte auf 48,0 Punkte an.

Noch sind viele deutsche Hersteller angesichts der eigenen Produktion optimistisch. Halten die Einschränkungen in China an, könnte sich das aber auf Angebot und Nachfrage auswirken, so Smith: „Insofern besteht die Möglichkeit, dass sich die eigentlich positiven Daten vom Februar als ein falscher Hoffnungsschimmer herausstellen.“