Drei Jahre nach seinem Einstieg bei dem deutsch-britischen Streetwearlabel zieht sich Modemanager Bruno Sälzer aus dem Tagesgeschäft zurück. Künftig will er sich auf seine Aufsichtsratsmandate konzentrieren

Ex-Boss-Chef Bruno Sälzer zieht sich bei der deutsch-britischen Streetwearmarke Bench aus dem Tagesgeschäft zurück. Wie Capital aus Unternehmenskreisen erfuhr, will Sälzer den Posten als Bench-Chef nach etwas mehr als drei Jahren aufgeben, um sich auf seine Aufsichtsratsmandate zu konzentrieren. Der frühere CEO von Boss und Escada sitzt in den Kontrollgremien von Amer Sports, Lacoste und Deichmann. Bei dem finnischen Sportartikelkonzern Amer, zu dem Marken wie Salomon, Atomic und Wilson gehören, ist er seit 2017 Chairman des Board of Directors.

An seiner Beteiligung an Bench will Sälzer trotz des Rückzugs als CEO festhalten. Der Manager war Ende 2014 mit 15 Prozent bei Bench eingestiegen. Die restlichen 85 Prozent der Unternehmensanteile gehören der Münchner Private-Equity-Firma Emeram Partners.

Über die Veränderungen informierte Sälzer am Montag seine Mitarbeiter. Einen Nachfolger als Bench-Chef wird es nicht geben. Sälzers Aufgaben im Tagesgeschäft sollen künftig seine bisherigen Spitzenmanager im Team übernehmen.

Ein Sprecher von Bench wollte die Informationen auf Anfrage nicht kommentieren.