#1 Norwegen

Norwegen hat von allen OECD-Ländern mit Abstand am meisten für das Bildungswesen ausgegeben. Es kam 2017 auf ein Budget in Höhe von 6,6 Prozent des BIP. 4,7 Prozent des BIP für den Primar- und Sekundarbereich war knapp vor Neuseeland der höchste Wert in den Top 10. Bei den Hochschulen lag Norwegen hingegen mit 1,9 Prozent des BIP nicht an der Spitze. Schlusslichter bei den Bildungsausgaben waren Luxemburg (3,2 Prozent) und Litauen (3,4 Prozent). Deutschland kam mit 4,2 Prozent ins untere Mittelfeld.