Bis zu 5 Mrd. Dollar könnte Elon Musk die letzte Twitter-Aktion kosten. Das ist nämlich die Steuersumme, die fällig werden dürfte, wenn der Tesla-Chef seine Ankündigung wahr macht und rund zehn Prozent seiner Anteile an seinem E-Auto-Unternehmen verkauft.

Ob er das Aktienpaket verkaufen solle oder nicht, hatte der Tesla- und SpaceX-Chef am Samstag die Twitter-Community gefragt und versichert: „Ich werde mich an das Ergebnis dieser Umfrage halten, ganz gleich wie es ausgeht“. Mehr als 3,5 Millionen Twitter-Nutzer waren der Aufforderung bis Sonntagabend gefolgt, 57,9 Prozent stimmen mit ja. Ob und wann Musk sich der Mehrheit beugt, bleibt abzuwarten.

Musk ist bekannt für seine Twitter-Aktionen, die seinen und den Kurs seines Unternehmens schon mal mächtig ins Straucheln bringen können. Hintergrund der jetzigen Aktion ist die Kritik, dass Superreiche, wie der Tesla-Chef ihr Vermögen in Aktien investieren würden, um so möglichen Steuerforderungen zu entgegen.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021