Zwischen den Maschinen in der Stanzwerkzeugproduktion von Trumpf in Gerlingen bekommt man einen ziemlich beunruhigenden Eindruck von der Digitalisierung. Jens Mayer, ein junger Maschinenbediener, läuft zwischen Robotern hin und her, die die meiste Zeit allein vor sich hin arbeiten. Wo Mayer früher nur eine Maschine unter seiner Aufsicht hatte, stehen inzwischen vier. Vor allem die Vorbereitung der Produktion übernehmen in dieser „Smart Factory“ jetzt Computer.

Vor zehn Jahren sah das noch anders aus. Von der Kundenanfrage über die Konstruktionszeichnung bis zur Programmierung gab es damals fünf Arbeitsschritte, für die Menschen benötigt wurden. Heute, wo Kunden ihre Waren über einen E-Shop bestellen können, erledigt all diese Jobs eine Software. Arbeiteten in der Fabrik in Gerlingen vor ein paar Jahren noch um die 100 Mitarbeiter, so sind es nun nur noch 78.

Der Fall scheint also klar: Die Digitalisierung vernichtet bei Trumpf Jobs.

Das Problem ist nur: Es stimmt so nicht. Im Gegenteil: Die Belegschaft des schwäbischen Maschinenbauers ist in den vergangenen zehn Jahren insgesamt um 50 Prozent gewachsen. Fast 12.000 Menschen arbeiten heute für Trumpf, die Hälfte davon in Deutschland. Auch Mayers Vorgänger, der den Maschinenbediener angelernt hat, ist nach wie vor im Unternehmen. Was also geschieht hier wirklich?

Warnende Stimmen

Es ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Fast monatlich werden Studien mit neuen Horrorzahlen veröffentlicht. Der Branchenverband Bitkom warnte Anfang Februar, in den kommenden fünf Jahren würden infolge des digitalen Wandels in Deutschland 3,4 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Die Bank ING-Diba kam schon 2015 auf eine Zahl von 18 Millionen Jobs, die „durch die Robotisierung“ bedroht seien. Der unvermeidliche Philosoph Richard David Precht orakelte im Januar 2017 gar, bis 2030 könne „etwa die Hälfte aller heutigen Arbeitsplätze in der westlichen Welt“ verschwinden.

Beschworen wird von vielen warnenden Stimmen eine Welt, in der Maschinen die Arbeit erledigen, einige wenige damit Geld verdienen und der Rest der Menschheit vor sich hin vegetiert. Gewissermaßen die Mutter all dieser Schreckensbilder ist eine Studie, die 2013 der Ökonom Carl Benedikt Frey und der Informatiker Michael Osborne für die Universität Oxford erstellten. Sie basiert auf einer Schätzung aller potenziell durch Computer ersetzbaren Berufe und kommt für die USA auf einen Wert von 47 Prozent.