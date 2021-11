#1 Russland

Russland kämpft mit zunehmenden Bränden in der Tundra und seinen Wäldern. Klimaforscher der ETH Zürich schreiben dem Öl- und Gaslieferanten ein großes Potential beim Klimaschutz zu: durch Aufforstung. In den riesigen Waldflächen Sibiriens sei Platz, da die Baumdichte nur etwa ein Drittel so hoch sei wie in den tropischen Wäldern, die bisher die wichtigsten Speicher von CO2 sind – aber massenhaft gerodet werden. Auch Russland nutzt seine Wälder zunehmend zur Holzgewinnung. 2001 hatte es einen Baumbestand von 761 Millionen Hektar, 45 Prozent der Landesfläche. Bis 2020 gingen fast neun Prozent davon verloren – und damit mehr als in Brasilien. Die Wälder blieben netto ein Kohlenstoffspeicher.