Der spanische Energieriese Iberdrola investiert massiv in Offshore-Windparks. Im Interview erklärt CEO Ignacio Galán, warum Deutschland für ihn Vorbild ist, warum er auch vor Rügen baut – und dass das Zeitalter der Subventionen endet

Schon der Flur strahlt Macht aus. Ein weicher Teppich dämpft die Schritte auf dem Weg zu Ignacio Galáns Büro in der Firmenzentrale des Energiekonzerns in Madrid. Aquarelle von Staudämmen, Baustellen und Hochspannungsleitungen zieren die Wände. Auf der einen Seite des Flurs liegt das Esszimmer des 68-Jährigen, auf der anderen sein Büro. Fotos zeigen ihn dort mit den Mächtigen der Welt: UN-Chef Ban Ki Moon, zwei spanischen Königen – und Angela Merkel.

Herr Galán, viele Deutsche halten die Berliner Energiepolitik für komplettes Chaos: Milliardensubventionen, viel Widerstand in der Bevölkerung, ein stockender Netzausbau. Doch Iberdrola, einer der erfolgreichsten Konzerne Europas, investiert hier jetzt Milliarden in die Erzeugung von Windstrom. Wieso tun Sie sich das an?

IGNACIO GALÁN: Deutschland hat drei große Vorzüge: Sicherheit, Stabilität und Berechenbarkeit. Bei Ihnen macht der Staat ein Konzept für die Energiewende: Wie viel Energie brauchen wir? Welche Energieformen wollen wir haben? Wie setzen wir das um? Was kostet das? Wer bezahlt es? Ist all das einmal verankert, gibt es einen klaren regulatorischen Rahmen. Und auf diese Vorgaben können sich langfristig orientierte Investoren wie wir dann genau einstellen.

Bei uns in Deutschland ist das Bild anders. Auch Ihre Kollegen, die Energiemanager, beschweren sich gerne über die ihrer Ansicht nach unberechenbare Energiepolitik der Bundesregierung.

Die Kollegen sollen einmal nach Spanien kommen, dann wissen sie, was unberechenbar heißt. Die Großbank BNP Paribas veröffentlicht regelmäßig Berichte über die politischen und regulatorischen Risiken in Europa. Dort ist Spanien seit Jahren eines der Länder mit den größten Gefahren. Sobald der Strompreis mal steigt, suchen unsere Politiker hektisch irgendwelche Gegenmaßnahmen.

Auch bei uns gibt es immer wieder solche Debatten.

In Deutschland wird aber niemand so schnell nervös. Es gibt klare Vorgaben, und wir Unternehmen können dann unsere Pläne umsetzen. Wir sind nach Börsenwert Europas drittgrößter Stromversorger. 70 Prozent unserer Anteile werden von Fonds gehalten. Die suchen Verlässlichkeit und stabile Dividenden. Nichts brauchen wir weniger als Unsicherheit.

Bis vor drei, vier Jahren hatten wir in Deutschland große technische Probleme mit den Hochseewindparks. Eine Panne folgte auf die andere. Haben Sie keine Angst, dass sich das wiederholt?

Nein. Die Technologie ist jung, da sind Startprobleme normal. Und da draußen auf hoher See passiert immer wieder etwas Ungewöhnliches. Als wir vor Großbritannien einen Park bauten, fanden unsere Leute zwei versunkene U-Boote: eins aus dem Ersten Weltkrieg, eins aus dem Zweiten. Deutschland hat seine Schwierigkeiten schnell in den Griff gekriegt. Und unser Offshore-Park „Wikinger“ vor Rügen ist schon in Betrieb. Er funktioniert ohne größere Probleme.

Ende Oktober hat Iberdrola „Wikinger“ offiziell eröffnet. Dazu haben Sie sich schon den Zuschlag für den Bau zweier weiterer Parks in der Nähe gesichert. Warum ist die Ostsee für Sie so attraktiv?

Vor Spaniens Küste fällt der Meeresboden steil ab. Da sind Sie ganz schnell in zwei Kilometern Tiefe. Mit der aktuellen Technologie mit festen Fundamenten müssten Sie den Windpark direkt vor den Strand setzen. In der Ostsee hingegen ist die mittlere Tiefe 30 oder 40 Meter. Da kann man viele Kilometer ins Meer hinausgehen, so stören die Windräder niemanden.

Trotzdem deckelt der deutsche Staat die Hochseewindparks: Bis 2030 sollen maximal 15.000 Megawatt installiert werden. Ziel ist es, die Kosten für die Förderung nicht ausufern zu lassen. In Deutschland macht die sogenannte EEG-Umlage fast ein Viertel des Haushaltsstrompreises aus. Wie lange soll das so weitergehen?

Einen Moment. (Galán zückt sein Smartphone.) Schauen Sie, das ist der aktuelle Börsenpreis am deutschen Spotmarkt: 66,58 Euro! Das ist deutlich höher als die Einspeisevergütungen für Offshore-Windstrom, die bei den Auktionen im Frühling vereinbart wurden. Das Zeitalter der Subventionen für erneuerbare Energien geht zu Ende. Wenn wir heute ein neues Kohlekraftwerk bauen würden, wäre das viel teurer, als stattdessen einen Windpark oder ein Solarfeld mit der gleichen Stromproduktion zu bauen. Und wir müssten obendrauf noch den Brennstoff bezahlen.