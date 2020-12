#1 Coronavirus

„Coronavirus“ war weltweit und hierzulande der häufigste Begriff in der Google-Suche. Am größten war das globale Interesse Mitte März. Danach fiel das Suchvolumen bis etwa Ende Mai auf etwa 15 Prozent des Maximalwerts ab. Bis Ende des Jahres flachte es auf etwa fünf Prozent ab. Das Coronavirus dominierte selbstverständlich auch die Nachrichten-Charts von Google, gefolgt von den Wahlergebnissen in den USA, Iran, Beirut und Hantavirus. Weitere Top-Suchbegriffe in anderen Bereichen waren Tom Hanks, Ryan Newman, Among Us, „WAP“, „Parasite“, Dalgona Kaffee und „Tiger King“. In Deutschland landete diese Themen in den Unterkategorien auf vorderen Plätzen: RKI, Karl Dall, Hanau, George Floyd und „Wann öffnen Schulen wieder?“