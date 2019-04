Der Brexit begleitet uns jetzt schon seit über zwei Jahren, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Am besten lässt sich die verfahrene Situation mit Humor ertragen. Capital stellt die besten Parodien zum Brexit vor

„Pushing to Fail, Still Failing to Lead“

Der konservative Politiker und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg und Theresa May sind keine Freunde. Hier rappen sie dennoch gemeinsam als Dr. M.A.Y. und Snoop Mogg über das Scheitern von Theresa May:

Mein Schatz

Der Gollum-Darsteller Andy Serkis schlüpft in die Rolle von Theresa May. Im ikonischen blauen Blazer und mit überdimensionaler Kette zeigt sich May im gollum’schen Gewissenskonflikt. Ihr „Schatz“ ist dabei nicht der Ring, sondern das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU:

Theresa May nach Feierabend

Was macht Theresa May nach einem Tag voller anstrengenden Verhandlungen? Dieses Video gewährt intime Einblicke in ihren Feierabend:

„Du bist nicht so attraktiv wie du denkst.“

Die EU und die Briten lassen sich scheiden. Der Grund: Die EU sei kontrollsüchtig und Großbritannien glaubt, die eigene Identität zu verlieren. Das größte Leid trägt dabei das Scheidungskind Nordirland:

Was macht David Cameron?

Was macht eigentlich die Person, die den Brexit angestoßen hat? Um David Cameron ist es still geworden, Schlagzeilen macht er nur mit seinen kostspieligen Reisen. Von der Weltöffentlichkeit vergessen, schreibt er momentan an seinen Memoiren. In diesem Video singt er über sein neues Leben: