Das frühere Kino Gaumont Palace im Londoner Stadtteil Hammersmith ist ein ehrwürdiger Ort der Musikgeschichte. Holzvertäfelte Decken im Art-déco-Stil, Kristallleuchter an den Wänden, in der Mitte vor der Bühne eine denkmalgeschützte Compton-Orgel aus den 30er-Jahren mit 1200 Pfeifen. Fast alle Musiklegenden haben hier über die Zeit gespielt: die Beatles gleich 60 Mal, Queen, die Dire Straits, Frank Zappa, Motörhead, Bruce Springsteen und Sting, später Adele und Ed Sheeran. Einige von ihnen benannten ihre Livealben nach dem Saal, der als Hammersmith Odeon weltberühmt wurde.

Auch Klaus-Peter Schulenberg packt das Flair dieses Ortes noch immer. „Dafür schlägt mein Herz“, sagt der Chef des Ticketriesen CTS Eventim, als er an einem Nachmittag Ende November durch den leeren Saal mit seinen 3300 gepolsterten Klappsitzen läuft. 2012 übernahm sein Unternehmen die legendäre Arena, die heute Eventim Apollo heißt. Wenn Schulenberg zu Besuch ist, denkt er aber nicht nur an all die Weltstars, die hier aufgetreten sind, sondern auch ans Geschäft. „Können wir nicht Sonntagsmorgens Matinées machen?“, fragt er den örtlichen Manager, als er mit ihm in dem leeren Saal zusammensteht. „Mit Stummfilm und Orgel. Das läuft doch bestimmt.“

Wenige Unternehmer können von sich behaupten, ihre Branche so revolutioniert zu haben wie der ehemalige Musikmanager Schulenberg. Aus einer Firma mit 6,5 Mio. D-Mark Umsatz hat er mit mehr als 30 Übernahmen ein Milliardenimperium gemacht, das heute den Ticketmarkt für Konzerte und Sportveranstaltungen in Europa beherrscht. Rund eine Viertelmilliarde Karten hat Eventim 2017 über seine Websites und Ticketsysteme verkauft. In Deutschland ist Schulenberg fast Monopolist.

Zusätzlich gibt Eventim auch in anderen Ecken des Entertainmenmarkts den Ton an. Mit bis zu 8000 Shows pro Jahr ist das börsennotierte Unternehmen Europas größter Konzertausrichter. Auch als Betreiber von Veranstaltungsorten wie der Kölner Lanxess Arena, der Waldbühne in Berlin und des Londoner Eventim Apollo sowie als Veranstalter von Festivals wie Rock am Ring profitiert es vom Boom des Livegeschäfts. Wegen seiner Marktmacht, an der kaum ein Künstler oder Fan vorbeikommt, nennen Kritiker Eventim einen „Türsteher der Musikindustrie“. Seit einigen Jahren befindet sich das Unternehmen deshalb auch im Visier des Bundeskartellamts.

Und nun folgt Schulenbergs nächster Coup. Ende Dezember erhielt der 67-jährige Bremer, der mit seinen seitengescheitelten weißen Haaren und der runden Brille eher nach Diplomat aussieht als nach einem der mächtigsten Strippenzieher einer Glamourindustrie, vom Bund den Zuschlag für den Betrieb der neuen Pkw-Maut auf Deutschlands Autobahnen und Bundesstraßen. Zusammen mit einem österreichischen Partner soll Eventim für Fahrer aus dem In- und Ausland die Mautabrechnung und den Vertrieb der Mauttickets übernehmen – ein Milliardenauftrag und Großprojekt wie einst das Lkw-System des Toll-Collect-Konsortiums, nur möglichst ohne dessen Pannen.

400.000 Tickets innerhalb weniger Minuten

Im Eventim Apollo sitzt Schulenberg nun in einer kleinen Lounge mit Bar und Besprechungstisch. Der Eventim-Chef, der über seine Stiftung noch 46 Prozent des MDax-Unternehmens mit einem Umsatz von 1 Mrd. Euro im Jahr 2017 kontrolliert, ist ein ruhiger Hanseat, der die Show lieber den Stars überlässt und auch nur selten Interviews gibt. Bis vor eineinhalb Jahren hatte Eventim nicht einmal einen eigenen Sprecher – selten für ein gelistetes Unternehmen mit rund 3000 Mitarbeitern.

An der Wand hinter Schulenberg hängen signierte Tourplakate, darunter eins von Ed Sheeran aus dem Jahr 2012, als der Musiker noch kaum bekannt war und für seine Auftritte keine Millionensumme verlangen konnte. Derzeit, sagt Schulenberg, sei Sheeran der Live-Künstler, der weltweit am besten verkaufe. Für seine vier Deutschland-Konzerte 2019, die Eventims Tochter FKP Scorpio veranstaltet, setzte das Unternehmen innerhalb weniger Minuten fast 400.000 Karten ab – mit Preisen von bis zu 100 Euro. „Sheeran könnte sicher auch das Doppelte oder mehr nehmen“, sagt Schulenberg.

Nicht viele in der Branche verfügen über so detaillierte Informationen über Verkaufszahlen und das Konsumverhalten der Fans wie der Eventim-Chef und sein Unternehmen. Für Zehntausende Veranstaltungen bis zurück ins Jahr 2000 können Schulenbergs Experten aus der Abteilung Information Science zurückverfolgen, welcher Künstler wann wie viele Tickets in welchen Regionen verkauft hat. Dadurch wissen sie etwa, dass die Käufer von Tickets für Fußballspiele und Hardrock-Konzerte häufig auch bei Musicalkarten zugreifen – vermutlich als Geschenk für die Frau. Für die Planung und die gezielte Vermarktung von Events aller Art sind das unbezahlbare Daten.