Es war eine Razzia in der Konzernzentrale, die den Beginn des Endspiels beim Zahlungsdienstleister Wirecard markierte. Anfang Juni ließ die Staatsanwaltschaft München I die Geschäftsräume in Aschheim durchsuchen. Wenige Tage zuvor hatte die Finanzaufsicht Bafin Strafanzeige gegen Wirecard-Verantwortliche gestellt. Darin ging es um irreführende Ad-hoc-Meldungen des damaligen Dax-Konzerns in den Wochen, bevor der Bericht einer KPMG-Sonderprüfung veröffentlicht wurde. Danach ging alles sehr schnell: Zwei Wochen nach der Razzia verweigerte der Wirtschaftsprüfer EY sein Testat, weil Nachweise für angebliche Barguthaben von 1,9 Mrd. Euro auf Treuhandkonten in Asien fehlten. Am 25. Juni meldete Wirecard Insolvenz an. Seitdem ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Ex-Konzernchef Markus Braun und weitere Manager, unter anderem wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

Doch tatsächlich war die Razzia im Juni 2020 nicht die erste, die deutsche Ermittler bei Wirecard durchführten. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I auf Anfrage von Capital bestätigte, gab es bereits im Jahr 2015 „Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen einer Rechtshilfe für das US-amerikanische Justizministerium“. Nähere Informationen zu dem Anlass und den Folgen der Razzia wollte die Sprecherin unter Verweis auf die „Pressehoheit“ der Amerikaner bei diesem Verfahren nicht geben. Darüber hinaus habe „die beantragende Behörde um strikte Vertraulichkeit gebeten“.

Wie aus internen Unterlagen der Staatsanwaltschaft hervorgeht, erfolgte die Razzia am

1. Dezember 2015. Dabei habe es sich um eine „groß angelegte Durchsuchungsaktion“ wegen Geldwäsche gehandelt, heißt es in Dokumenten, die Capital vorliegen. Nach Angaben von Insidern dürfte die Rechtshilfe für die US-Behörden im Zusammenhang mit illegalen Transaktionen für Online-Kasinos gestanden haben.

Hartes Vorgehen der US-Behörden

Bereits einige Jahre zuvor, im Oktober 2006, hatte die amerikanische Regierung den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) in Kraft gesetzt – ein Gesetz, das Banken und Kreditkartenfirmen die Abwicklung von Glücksspieltransaktionen in den USA verbietet, um illegalen Kasinos im Internet auf diese Weise das Geschäft abzudrehen. Weil die USA der größte Online-Gamblingmarkt der Welt sind, entwickelten in der Folge einige Paymentprovider jedoch aufwändige Verfahren, die solche illegalen Transaktionen tarnten, damit Kreditkartenanbieter wie Visa und Mastercard sie nicht identifizieren konnten. Einige Zeit später ging die US-Bundespolizei FBI dann massiv gegen die Online-Glücksspielbranche vor: Im April 2011 nahm sie die größten Pokerwebsites vom Netz. Einige Manager wurden später zu Haftstrafen verurteilt.

Dass der Wirecard-Konzern seit Mitte der 2000er-Jahre zu den führenden Dienstleistern zählte, die Glücksspielanbietern beim Austricksen der US-Regulierung halfen, war in der Branche schon damals ein offenes Geheimnis. Für die Tarnung der Zahlungen wurden in vielen Fällen eigens gegründete Fake-Internetshops für Blumen oder andere Produkte genutzt, die auf den Kreditkartenabrechnungen der Spieler auftauchten. Diese wurden vielfach von Personen aus dem Wirecard-Umfeld kontrolliert.

Konkret beschrieben und belegt wurden dieses Geschäftsmodell und die langjährigen illegalen Dienste von Wirecard für Online-Kasinos dann in einem Bericht einer Analysefirma namens Zatarra Research & Investigations, der am 24. Februar 2016 veröffentlicht wurde – also knapp drei Monate nach der Razzia, die die Staatsanwaltschaft München I auf Ersuchen des US-Justizministeriums in Aschheim durchführte. Bei Zatarra, benannt nach einer Figur aus dem Roman „Der Graf von Monte Christo“, handelte es sich um eine bis dahin unbekannte Firma, deren Hintermänner zunächst im Dunkeln blieben. Dennoch brach der Kurs der Wirecard-Aktie am Tag der Publikation des Reports um mehr als 25 Prozent ein – auch weil der „Financial-Times“-Journalist Dan McCrum darüber berichtete. Das damals im TecDax notierte Unternehmen wehrte sich, indem es die Vorwürfe in dem 100-Seiten-Bericht als „gänzlich unwahr“ und „verleumderisch“ zurückwies. Sie seien das Werk von Spekulanten, die den Aktienkurs negativ beeinflussen wollten.

Nach der Veröffentlichung des Zatarra-Reports leitete zunächst die deutsche Finanzaufsichtsbehörde eine Untersuchung ein, um mögliche Marktmanipulation zu prüfen. Nach der Publikation des Berichtes hatten mehrere Banken der Bafin eine Reihe auffälliger Geschäfte gemeldet, bei denen institutionelle Anleger und Einzelpersonen in den Wochen vor der Publikation des Zatarra-Reports mithilfe von Leerverkäufen sowie Derivaten wie Put-Optionen Short-Positionen eingegangen waren – und nach der Veröffentlichung einen Gewinn einstrichen. Im Mai 2016 stellte die Bafin Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Marktmanipulation. In ihrer Strafanzeige, die Capital vorliegt, benannte die Aufsichtsbehörde mehr als 30 verdächtige Investoren, unter anderem aus Großbritannien, den USA und Israel. Die Höhe des Gewinns der Leerverkäufer, der laut Bafin zu diesem Zeitpunkt bekannt war: knapp 3,3 Mio. Euro.