So kann es enden. Ein schmaler Fußweg schlängelt sich zu einem künstlich aufgeschütteten Hügel, auf dem eisiger Wind Narzissen zerzaust. Die Landschaftsarchitekten haben hier ein Bächlein fließen lassen, am Rand des Wegs steht eine kleine Tafel, die an den Autopionier Herbert Austin erinnert. Ein alter Labrador schleppt sich den Weg hinauf, und ein paar Meter weiter vertritt sich dessen Besitzer die Beine, die Augen zusammengekniffen, die Hände in den Taschen seiner Windjacke. Bis ganz zum Schluss arbeitete Phil Taylor hier im Werk.

Fast zwei Jahrzehnte waren es: angefangen am Band, dann aufgestiegen. Taylor nimmt die Rechte aus der Tasche und deutet in alle Himmelsrichtungen. „Presswerk …“, sagt er. „Karosseriebau … Lackiererei … Sattlerei … Endmontage.“ Von da hinten kamen die Züge, die im Takt der Produktion die Neuwagen abtransportierten. Und dort, jenseits von Tor Q, das nicht mehr steht, war der Park, in dem die legendären Streikversammlungen stattfanden.

Noch Spuren von alldem zu finden fällt selbst Phil Taylor schwer. Rundum stehen jetzt riesige Hallen: Einkaufszentren, Systemgastronomie, ein Altersheim, am Rand entstehen Wohnungen. „Traurig, dass alles weg ist“, sagt Taylor, den Labrador tätschelnd.

Longbridge vor den Toren von Birmingham war einmal die größte Autofabrik Europas. Hier begann mit dem Austin Seven die Automobilisierung der alten Welt, hier stand die Wiege des Mini, es war so etwas wie das Detroit, das Wolfsburg von England. Hundert Jahre bestand das Werk, bis es 2005 schließen musste und die Überreste des britischen Massenautomobilbaus an die Chinesen verschleudert wurden. Taylor durfte noch ein halbes Jahr bleiben, für Abbauarbeiten.

Dabei gehörten englische Autos einst zu den besten und begehrtesten der Welt. Die Industrie auf der Insel war tonangebend, bevor sie in den 70ern und 80ern ihren nahezu vollständigen Untergang erlebte, an deren Ende MG Rover in Longbridge schloss. Erst nach der Finanzkrise vor zehn Jahren vollzog sich ein überraschender Wiederaufstieg – nicht nur, weil Jaguar Land Rover (JLR) gerettet wurde. BMW machte den New Mini zum Erfolg, bei Rolls-Royce und Bentley belebten BMW und VW den Bau von Superluxusautos wieder. Nissan, Toyota und Honda entdeckten England seit den Achtzigern als Einfallstor in den EU-Markt. England baute wieder so viele Autos wie Frankreich, zeitweise überholten die Exporte die Importe. Und alles sah danach aus, als sei da noch mehr drin.