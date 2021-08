Flughäfen

Mit weiteren 20 Mrd. Dollar sollen die Start- und Landebahnen und die Terminals der Flughäfen in den USA erneuert werden. Die Ankunft gestaltet sich an vielen Airports inzwischen eher wie in Schwellenländern. In anderen Ländern steigt man nach dem Flug in eine Magnetschwebebahn, die die Passagiere in die Städte bringt. Nicht so in den USA. Dort hat man die Modernisierung der Flughäfen lange schleifen lassen – dabei bilden sie das Rückgrat der amerikanischen Verkehrsinfrastruktur. 5 Mrd. Dollar sollen in den Ausbau der Verkehrssicherheit fließen.