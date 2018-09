Unterschätzt uns nicht. Großbritannien kommt auch alleine klar. Wir haben den Krieg gewonnen. Winston Churchill! Die Luftschlacht um England! Dünkirchen! Jetzt gebt uns einen maßgeschneiderten Brexit-Deal, oder wir erschießen uns selbst. Ha! Wie wollt Ihr das verkraften, wenn es niemanden mehr gibt, der die teuren deutschen Autos und die Flaschen mit dem sprudelnden italienischen Wein kauft? Nehmt dies! Es sind noch sechs Monate bis zum „B-Day“ und das ist alles, was die britische Regierung im Endspiel aufzubieten hat.

Auf dem kommenden Parteitag der Konservativen wird es mehr von diesem hilflosen Hurrapatriotismus geben. Für die englischen Nationalisten unter den Tories ist der Brexit der Versuch, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Man muss sich nur Boris Johnson anschauen, den ehemaligen Außenminister. In seinem verzweifelten Streben, Theresa May als Premierministerin abzulösen, ist Johnson tatsächlich zu der Überzeugung gelangt, dass er Churchill ist. Niemand würde es wundern, wenn er auf dem Parteitag mit Hut und dicker Zigarre aufträte.

Die Tories sind aber nicht die einzigen mit Wahnvorstellungen. Jeremy Corbyns Labour-Party verfolgt eine von Zynismus durchdrungene Brexit-Politik. Die Partei will jeden von der Regierung ausgehandelten Deal ablehnen, sie weigert sich aber, eine glaubwürdige Alternative anzubieten. Sie will ein zweites Referendum unterstützen – oder auch nicht. In Wahrheit ist Corbyn ebenso ein Gefangener der Nostalgie wie Boris Johnson. Der Labour-Chef, gefangen in der harten linken Ideologie der 1970er-Jahre, betrachtet die EU als eine kapitalistische Verschwörung gegen die Arbeiterklasse. Der proeuropäischen Mehrheit unter den Labour-Abgeordneten fehlt der politische Mut, um ihn herauszufordern.

Die EU ist sich mit ihrer Brexit-Haltung treu geblieben

Die tatsächlichen Optionen für Großbritannien sind die gleichen wie im März 2017, als die Regierung nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austrittsprozess in Gang setzte. Die einzige Überraschung beim Salzburger Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU war, dass sich Premierministerin May überrascht über die Ablehnung ihres „Chequers“-Plans zeigte. Die EU hat immer an ihrem Kurs festgehalten. Wenn Großbritannien sich vom Regelwerk des Binnenmarkts verabschieden will, kann es ein Handelsabkommen haben. Wenn Großbritannien einen freien Zugang will, dann kann es sich für ein Modell nach dem Vorbild des Europäischen Wirtschaftsraums mit allen damit verbundenen Pflichten entscheiden. Das ist nicht kompliziert.

Die EU27 ist bereit, einige besondere Privilegien im Rahmen eines konventionellen Handelsabkommens anzubieten. Nennen wir es „Kanada plus“. Aber der Brexit wird den Block nicht auseinanderbringen. Die vermeintliche Grobheit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Salzburg war nichts mehr als eine Neuformulierung dieses Grundprinzips.

Auf jeden Fall werden die Gespräche ohne eine Einigung über den so genannten Backstop-Deal für Irland zu nichts führen. Dabei geht es um eine Garantie im Austrittsvertrag, dass unabhängig von den künftigen Handelsbeziehungen keine „harte“ Grenze zwischen Nordirland und der Irischen Republik entsteht. Ein EWR-ähnlicher Deal würde einen Großteil des Problems lösen. „Kanada“ wäre nur möglich, wenn die Grenzfrage geklärt würde.

Ein solches Abkommen ist möglich – kreative Köpfe haben einen „Sonderstatus“ für Nordirland ins Gespräch gebracht, der die Notwendigkeit von Kontrollen an seinen Grenzen praktisch aufheben würde. Aber May wird einen Kompromiss unmöglich machen, wenn sie an dem Glaubenssatz festhält, eine Überwachung des Handels zwischen der Provinz und dem britischen Festland sei ein Angriff auf die Souveränität.