#9 BTS: 1,1 Millionen Retweets

Die Anhänger der koreanischen Boyband BTS heißen nicht umsonst Armys. Die leidenschaftlichen Fans verhelfen der Gruppe regelmäßig zu Retweets-Statistiken, von denen andere Popstars nur träumen können. Kein anderer Twitter-Account hat laut der Wikipedia-Statistik auch nur annähernd so viele Einträge in den Top 30. Der meistgeteilte der sieben Tweets in der Rangliste ist Jeon Jungkooks Tanzeinlage zu Billie Eilishs Hit „Bad Guy“. Platz 13 ging an J-Hopes Beitrag zur #InMyFeelingsChallenge mit einer Million Retweets. Diese magische Marke haben laut der Wikipedia-Statistik bislang nur 14 Tweets erreicht.