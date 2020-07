#8 Schweiz

Die Analysten haben in den sechs Kategorien jeweils Werte von 1 (schlechteste Reaktionen/geringstes Risiko) bis 4 (beste Reaktionen/höchstes Risiko) vergeben. Die Schweiz kam in allen Hauptbereichen (Übersterblichkeit, Tests, Gesundheitsangebote) jeweils auf eine 3. Ein hohes Risiko durch viele ausländische Touristen und ein hoher Anteil an Senioren brachte der Schweiz einen Endwert von 2,89. Das reichte lediglich für die Note „mittelmäßig“ und den achtletzten Platz in der OECD.