#7 Österreich

Anfang des Jahres haben viele Deutsche noch in Österreich Winterurlaub gemacht – auch, als sich die Gefahr durch das Corona-Virus bereits abzeichnete. Der Tiroler Skiort Ischgl entwickelte sich zu Beginn der Pandemie in Europa zu einem Hotspot, von dem aus viele Infizierte das Virus in ihre Heimat eingeschleppt haben. Der Einbruch beim Tourismus trägt dazu bei, dass Österreich in der EU besonders stark unter der Corona-Krise leidet. Das BIP sank laut der vorläufigen Eurostat-Statistik um 13,3 Prozent.