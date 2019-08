Meiste Überstunden #1: Unternehmensberatung

Bankmanager? Lehrer? Nein. Die meisten Überstunden in Deutschland sammeln Woche für Woche Unternehmensberater an. Sie kommen laut dem „Arbeitszeitmonitor 2019“ pro Woche auf 5,2 Stunden. Nur jeder fünfte Beschäftigte erhalte für die zusätzliche Arbeit einen Ausgleich. „Überstunden gehören in dieser Branche zum Geschäftsalltag“, erklärte Compensation Partner. Die in der Regel lukrativen Gehälter sollten die hohe Arbeitsbelastung ausgleichen.