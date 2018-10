Europa zittert. Die populistische Regierung in Italien legt sich offen mit Brüssel an und will neue Schulden machen. Was bedeutet das für italienische Wirtschaft? Die hat zumindest wettbewerbsfähige Konzerne. Hier sind die laut Fortune Magazine die umsatzstärksten italienischen Unternehmen.

@Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Telecom Italia #7 Telecom Italia S.p.A.: Das Telekommunikationsunternehmen schaffte laut Fortune Magazine zuletzt einen Jahresumsatz von rund 21 Mrd. US-Dollar. @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Unicredit #6 Unicredit Group: Die Großbank kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von rund 32 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt rund 117.000 Mitarbeiter. @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Intesa Sanpaolo #5 Intesa Sanpaolo: Das Unternehmen zählt zu den größten italienischen Kreditinstituten. Jahresumsatz laut Fortune Magazine: rund 36 Mrd. US-Dollar. Angestellte: rund 89.000 @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Poste italiane #4 Poste italiane: Das Logistik- und Postunternehmen gehört zu großen Teilen dem italienischen Staat. Jahresumsatz laut Fortune Magazine: rund 36 Mrd. US-Dollar. Angestellte: rund 136.000. @ENI, flickr.com / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild ENI #3 Eni S.p.A.: Der Mineralöl- und Energiekonzern machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 62 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt rund 33,500 Mitarbeiter. @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Enel #2 Enel S.p.A.: Der Energiekonzern ist der größte Stromerzeuger Italiens und machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 78 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat rund 62.000 Mitarbeiter. @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Assicurazioni Generali #1 Assicurazioni Generali S.p.A.: Der größte italienische Versicherungskonzern und laut Fortune Magazine mit rund 95 Mrd. US-Dollar das umsatzstärkste Unternehmen Italiens.