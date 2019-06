Kaum eine Karriere verlief so wild und einzigartig wie die von Joschka Fischer. Was also kann man von ihm lernen? Ein Gespräch über Brüche in Biografien, extremen Druck und die Kunst des Umdenkens

Capital: Herr Fischer, Jean-Claude Juncker hat einmal über Sie gesagt, Ihr Leben sei von einer „unwahrscheinlichen Dichte, reich an Umwegen, mit einigen Sackgassen und vielen Brüchen“. Ihre Biografen sprechen von „Metamorphosen“, einem „Chamäleon“ oder der „Nobilität des Umdenkens“. Heute werden Umbrüche in Karrieren auch gern auf New-Work-Konferenzen diskutiert. Verfolgen Sie eigentlich die Umwälzung der heutigen Arbeitswelt?

Joschka Fischer: Mit 70 hat man den größten Teil des Arbeitslebens hinter sich. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass sich unglaublich viel verändert hat und noch mehr verändern wird. Mit der Industrialisierung wurde die Arbeitswelt ins Zentrum der Gesellschaft gerückt, und wenn die Digitalisierung diese Welt verändert, wird das enorme Anpassungen verlangen.

Vielleicht hält Ihre Karriere einige Lektionen parat. Springen wir einige Jahrzehnte zurück. Können Sie sich erinnern, wie das Thema Leistung Sie in Ihrer Kindheit geprägt hat? War das positiv oder negativ besetzt?

Weder noch. Ich war in Sportvereinen, seit ich auf zwei Beinen stehen konnte. Sport ohne Leistung funktioniert nicht. In der Schule allerdings war ich Leistungsverweigerer, weil ich mit den Lehrern Probleme hatte, mit der Bürokratie, mit der Hierarchie. Ich war das, was man einen rebellischen Schüler nennt. Ich war neugierig, wissbegierig, aber abstrakte Leistung war nicht mein Ding. Ich musste überzeugt werden, warum. Die Lehrer der 50er-Jahre waren die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs und der Hitler-Zeit. Nicht alle gingen in diese Richtung, aber die meisten. Und das hat mich irgendwie eher abgestoßen. Und so habe ich mir gesagt, ich mache mein eigenes Ding.

Sie haben 1965 nach der zehnten Klasse das Gymnasium in Stuttgart abgebrochen und danach eine Fotografenlehre begonnen und die ebenfalls abgebrochen. Was waren diese Gründe für diese Häufung an Abbrüchen?

Das war wie immer ein Zusammenprall mit Autorität. Mein damaliger Chef meinte, mir Vorhaltungen machen zu müssen, dass ich zu lange nachts unterwegs gewesen wäre, was meine Arbeitsleistung überhaupt nicht beeinträchtigt hat. Ein Wort gab das andere, ich habe ihm meine Meinung gesagt, die Tür zugeknallt, das war es. In der Schule ähnlich. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit aufgesetzter Autorität. Also mit Führung, die sich nicht durch eigene Leistung darstellte.

Haben Sie damals nie Sorgen gehabt:

Was mache ich mit meinem Leben? Was wird aus mir?

Natürlich habe ich mir diese Fragen gestellt, aber ich war mir sicher, dass ich mein Leben auf meine Art führen kann. Selbst in der wildesten Zeit hatte ich immer ein paar Taschenbücher anspruchsvollerer Art in meinem Rucksack. Ich hatte nie richtig Angst, ich könnte scheitern oder abstürzen.

Das bringt eine innere Freiheit. Aber wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt dann später bestritten?

Schwierig. Manchmal auf geraden, manchmal auf krummeren Pfaden.

Sie können von beiden erzählen …

Nein, lieber nicht. Sagen wir so: Ich kam zurecht.