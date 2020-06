#1 Tschechien

In keinem Land der EU lag die Inflationsrate im April höher als in Tschechien. Eurostat ermittelte einen Wert von 3,3 Prozent. Das war elfmal so hoch wie der Durchschnitt für die Euroländer. Aber auch in Tschechien weist der Trend nach unten. Die Teuerung ist seit dem Hoch von 3,8 Prozent im Januar stetig gesunken. Den EU-weit niedrigsten Inflationswert wies im April Slowenien mit minus 1,3 Prozent auf.