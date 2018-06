Auf einmal steht er da, eingepackt in eine dicke Felljacke, sein Gesicht versinkt halb in der Kapuze. Mit beiden Händen schlägt Oliver Bierhoff sie zurück und setzt sich an einen der Tische des ­etwas in die Jahre gekommenen Hotelcafés am Ostufer des Starnberger Sees. Steinerne Löwen vor der Tür, blinkender Weihnachtsschmuck, wenige Gäste. Der Manager der Fußballnationalmannschaft wohnt hier in der Nähe. Er legt den Blackberry ab und bestellt die einzige Cola, die er in den nächsten zwei Stunden trinken wird.

Es ist ein Nachmittag im Dezember 2013. Ein paar Tage zuvor war Bierhoff noch mit einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes bei der Auslosungszeremonie für die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. 26 Stunden Anreise, mehr als 30 Grad Hitze, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es war einer dieser Trips, die ihm Respekt einjagen vor der Mission Titelgewinn im Sommer. Bierhoff ruckelt sich auf seinem Stuhl zurecht, dann sagt er: „Bis zum Achtelfinale ist die WM für uns ein Verlustgeschäft.“

Der Teammanager greift in die Jackentasche und zieht eine Klarsichthülle hervor. Darin steckt ein DIN-A4-Ausdruck mit dem Titel „WM Brasilien 2014 – 17.12.2013 – Mindjet“, er hat ihn eigens für den Termin im Café vorbereitet. Es ist sein Masterplan für die WM-Vorbereitung.

Die Grafik sieht aus wie das Organigramm eines Konzerns, mit Kästen, Pfeilen und Stichwörtern, Schriftgröße maximal sieben Punkt. Auf der ersten Ebene finden sich die Bereiche „Organisation“, „Mannschaft“, „Sportliche Leitung“, „Szenarien“, „Medien“ und „Kampagne“. Linien führen zu weiteren Kästen, in denen „Personal“, „Flüge“, „Tickets“, „Sicherheitskonzept“, „Externe“, „Medienstrategie“ oder „Krisenmanagement“ steht. Insgesamt sind es fast 150 Unterpunkte. Bis zum Anpfiff des Turniers wird sich Bierhoff sogar mit der Frage beschäftigen, wann die Betreuer Trainingskleidung und wann den eleganten Teamanzug tragen sollen.