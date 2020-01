Ein schillernder Geldgeber aus London ist zu einem der wichtigsten globalen Fintech-Investoren aufgestiegen – und kaum einer hat es mitgekriegt. In Ian Osbornes Portfolio befinden sich Stars wie Ant Financial und N26. Wer ist der Mann?

Ein bekannter Berliner Gründer traf Ian Osborne vor einiger Zeit. Eineinhalb Stunden erzählte ihm der 36-jährige Brite wilde Geschichten, über seine Kontakte zu Bill Gates und dem berüchtigten Telegram-Gründer Pavel Durov. Im Rückblick sagt der Gründer: „Wenn nur die Hälfte der Geschichten gestimmt hat, ist das Jesus.“

Osborne ist weltweit in Politik und Wirtschaft ausgezeichnet vernetzt. Doch in der Öffentlichkeit tritt er selten auf. Auch in der Start-up-Szene – abseits von ein paar Eingeweihten und vereinzelten Berichten – ist er bislang unbekannt. Dabei hat er mit seinem Fonds Hedosophia innerhalb von wenigen Jahren, weitgehend unbemerkt, ein eindrucksvolles Fintech-Portfolio aufgebaut. Dazu gehören nach Informationen von Finance Forward zum Beispiel das wertvollste Fintech der Welt, Ant Financial von Alibaba, zudem das US-Insurtech Oscar. In Pressemitteilungen fällt der Name von Osbornes Fonds nie.

In Deutschland ist Hedosophia ebenfalls an drei Top-Fintechs beteiligt: Bei der Zinsplattform Raisin, beim Factoring-Start-up Billie – und bei der Smartphone-Bank N26, wie Deutsche Startups berichtete. Was bislang nicht bekannt ist: wie groß Osbornes Einfluss auf Deutschlands Fintech-Hoffnungsträger tatsächlich schon ist.

