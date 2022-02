Russland und Großbritannien: Zinsen rauf

In Russland machte sich die Inflation besonders zum Jahreswechsel bemerkbar – und zwar bei den Kaviarpreisen. Insbesondere der rote Lachskaviar gehört fest zu den Neujahrsfeierlichkeiten dazu, kostete zuletzt aber fast ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Erstmals überhaupt stiegen die Preise damit auf über 5000 Rubel pro Kilo (ca. 60 Euro). Im November verzeichnete Russland eine Inflation von 8,4 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel, wie von der Notenbank angestrebt. Die Notenbanker haben 2021 deshalb schon siebenmal den Leitzins angehoben, zuletzt auf 8,5 Prozent. Auch weitere Zinsschritte nach oben stehen bereits im Raum. Auch Großbritannien hat Ende 2021 an der Zinsschraube gedreht und erhöhte den Leitzins um 0,15 Prozentpunkte. Darüber hinaus investiere die britische Regierung laut Finanzminister Sunak umgerechnet 5 Mrd. Euro in Hilfszahlungen für ein warmes Zuhause in einkommensschwachen Haushalten und in eine Energiepreisobergrenze.