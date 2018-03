Nach dem Mord an Sergej Skripal stehen die russischen Oligarchen-Gelder in Großbritannien im Blickpunkt. Hier kommt eine Übersicht der reichsten Milliardäre aus Russland

„Londongrad“ – diesen Spitznamen hat die britische Hauptstadt in den vergangenen Jahren erlangt, nachdem sich viele russische Geschäftsleute und Milliardäre an der Themse niedergelassen haben. Der Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal hat die Verflechtungen des russischen Geldes in Großbritannien nun noch mehr in den Fokus gerückt.

Seit Jahren sind russische Milliarden in den Londoner Immobilienmarkt – teilweise aus zweifelhaften Quellen. Nach Recherchen von Transparency International stecken in britischen Immobilien rund 4,4 Milliarden Pfund, deren Herkunft verschleiert wurde – gut ein Fünftel davon aus Russland. London gilt als Geldwäsche-Paradies für russische Mafia-Vermögen. Von diesen Geldern haben am Finanzplatz London viele Menschen profitiert. Nicht erst durch den Mord an Skripal, sondern schon länger steht in Großbritannien daher die Frage im Raum, was im Gegenzug an zwielichtigen Aktivitäten auf britischem Boden so alles geduldet wurde. Unter anderem hat das Internetportal Buzzfeed News dazu jüngst eine umfassende zweijährige Investigativ-Recherche veröffentlicht.

Wer wo welches Geld in Großbritannien investiert hat, ist schwer zu durchschauen – da Investitionen oft durch Mittelsmänner getätigt werden. In einigen Fällen lassen sich die Verbindungen zu den russischen Superreichen zurückführen, wenn sie nicht gar direkt selbst in den Immobilien wohnen.

Wer sind die russischen Reichen, die ihr Geld in London investieren oder sich ganz dort niedergelassen haben? Auf der Liste der reichsten Menschen der Welt des US-Wirtschaftsmagazins Forbes finden sich eine ganze Reihe an russischen Oligarchen. Als Oligarch gelten Männer und Frauen, deren Vermögen über der Grenze von 1 Mrd. Dollar liegt. Das sind die reichsten von ihnen: