Jim Justice, II.

Mit so einem Namen muss man einfach in die Politik. Allerdings wurde Jim Justice, II. ihm nicht gerecht. Im November 2016 wählten die Bewohner von West Virginia den einzigen Milliardär des Bundesstaats zum Gouverneur. Der Erbe eines Kohle-Imperiums war laut „Forbes“ als Demokrat angetreten, kehrte sechs Monate nach Amtsantritt aber zu den Republikanern zurück. Unzuverlässig ist der Unternehmer offenbar auch in anderen Bereichen seines Berufslebens. Seit 2016 haben Gerichte und Steuerbehörden dem Bericht zufolge Forderungen von insgesamt 23 Mio. Dollar geltend gemacht. Noch ist der Gouverneur aber Milliardär. „Forbes“ führte ihn in der Reichenliste 2020 mit 1,2 Mrd. Dollar weltweit auf Platz 1730. Justice war zur Veröffentlichung des Rankings im Frühjahr 2020 69 Jahre alt.