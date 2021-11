Wälder rücken im Kampf gegen die Klimakrise immer stärker in den Fokus. Denn Bäume sind riesige Speicher von Kohlendioxid (CO2). Sie nehmen das klimaschädliche Gas aus der Atmosphäre auf und wandeln es im Zuge der Photosynthese mithilfe der Sonnenergie unter anderem in Sauerstoff und Traubenzucker um. Das CO2 wird anschließend als Kohlenstoff im Holz gespeichert.

Bei den Klimazielen spielen deshalb auch der Erhalt heimischer Baumbestände und Aufforstungsprojekte in tropischen Regionen eine wichtige Rolle. Letztere sind zudem für Konzerne ein vergleichsweise einfacher Weg, um sich zumindest auf dem Papier klimaneutral zu rechnen. Allerdings ist Wald nicht gleich Wald. „Die Speichermenge pro Baum an CO2 ist abhängig von der Holzmasse und der Dichte. Auch spielt das Alter der Bäume eine Rolle, denn sehr junge Wälder speichern weniger CO2 als alte Wälder“, informiert die Stiftung Unternehmen Wald auf der Internetseite „Wald.de“. Die geografische Lage spielt demnach ebenfalls eine Rolle: „Tropische Wälder wachsen viel schneller als Wälder in Deutschland. Entsprechend mehr CO2 wird im gleichen Zeitraum von tropischen Bäumen aufgenommen und gespeichert.“

Die Weltbank erfasst laufend die globalen Waldbestände. Sie haben sich demnach in den vergangenen Jahrzehnten leicht, aber kontinuierlich verringert – von 41,3 Millionen Quadratkilometer im Jahr 1990 auf zuletzt unter 40,0 Millionen Quadratkilometer. In einigen der Länder mit den weltweit größten Wäldern ist die Abholzung deutlich schneller vorangeschritten. Andere haben hingegen ihre Baumbestände vergrößert. Diese Rangliste orientiert sich an den Staaten mit den größten Waldgebieten. Gemessen am Anteil der Wälder an der Landesfläche liegen kleine Staaten wie Surinam, Guyana, Mikronesien, Gabun, die Salomon Inseln oder Palau auf den vorderen Plätzen.

Diese Länder haben die größten Wälder der Welt: