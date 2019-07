2 Luxemburg

Luxemburg ist gemessen an den Arbeitskosten das zweitteuerste Land innerhalb der EU. Dafür sorgen in erster Linie die Preise für wirtschaftliche Dienstleistungen. Sie lagen 2018 bei durchschnittlich 44,10 Euro. Teurer waren Dienstleistungen nur in einem Land. Gemessen am Lohnniveau im verarbeitenden Gewerbe (33,80 Euro) hätte es für Luxemburg hingegen nur für Platz neun gereicht. So aber lag der durchschnittliche Stundenpreis bei 40,30 Euro (plus 1,5 Prozent).