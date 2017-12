Sie treffen sich seit einem halben Jahr in gut klimatisierten Räumen im saudischen Dhahran, in Londoner Hinterzimmern oder in New York: Berater, die von einigen der wichtigsten Banken der Welt kommen. HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. Ihr Auftrag: den größten Börsengang aller Zeiten vorzubereiten.

Saudi Aramco, der staatliche Ölriese Saudi-Arabiens, soll im kommenden Jahr an die Börse gehen. Nur mit einem Anteil von fünf Prozent zwar – aber schon das lässt die Märkte heißlaufen. Saudi Aramco, das heißt: eine Quelle sprudelnden Öls, eines überall begehrten Rohstoffs. Eine Gelddruckmaschine. Bis zu 2000 Mrd. Dollar sei der gesamte Konzern wert, hatte das saudische Königshaus verkündet. Mehr als Apple, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet zusammen.

Aber stimmt das überhaupt? Noch während die internationalen Berater rechnen, sind erhebliche Zweifel laut geworden. Branchenexperten geben deutlich niedrigere Bewertungen ab. Auch das Bankenteam selbst kommt Medienberichten zufolge beim besten Willen nicht auf den ursprünglich angestrebten Preis. Zum einen weiß niemand, ob die Ölvorräte der Saudis tatsächlich so groß sind wie offiziell angegeben. Das ist ein altes Problem, schwerer wiegt jedoch ein neuer Zweifel: Investoren fürchten, dass die Reserven in den kommenden Jahren massiv an Wert verlieren.

Seit der Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 machen viele Regierungen ernst mit dem Kampf gegen Kohlendioxid. Energierohstoffe könnten bald nicht mehr so gefragt sein wie bisher – und dramatisch an Wert verlieren. Das trifft nicht nur Saudi Aramco, sondern alle Produzenten von Erdöl, Gas oder Kohle. Und das Problem hat einen Namen: carbon bubble. Kohlenstoffblase. Bundesbankvorstand Joachim Würmeling warnte in einem Beitrag in der „Zeit“, dass Schätzungen zufolge bei einer Umsetzung der Pariser Beschlüsse etwa 80 Prozent der von den großen Energiekonzernen bilanzierten fossilen Brennstoffe ungenutzt bleiben und damit abgeschrieben werden müssten.

„Wir haben in den vergangenen Jahren einen faszinierenden Wandel beobachtet“, sagt Frédéric Samama, der beim französischen Vermögensverwalter Amundi das Geschäft mit institutionellen Anlegern verantwortet. „Bis dahin war der Kampf gegen den Klimawandel eine rein politische Angelegenheit. Jetzt sehen wir, dass Anleger ihre Strategie danach ausrichten.“

Samama kann genau sagen, wann ihm klar wurde, dass sie es mit etwas Großem zu tun haben. Im August 2014 wollte der Finanzfachmann in den Urlaub fahren, die Koffer waren gepackt. Amundi plante einen Indexfonds, der den CO₂-Footprint halbieren sollte, aber den gab es bis dahin nur als Prototyp. „Da rief ein Kunde bei uns an, der wollte, dass wir sofort richtig damit loslegen“, sagt Samama. „Und er wollte 1 Mrd. Euro da reinstecken.“ Ab da wusste er, dass es ernst wird. Der Urlaub musste warten.