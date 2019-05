The Flying Dutchmen, Amsterdam

Eine der kleinsten, aber auch eine der charmantesten Bars in Amsterdam: The Flying Dutchmen, direkt an den Grachten gelegen, ist perfekt, um den Durst nach langwierigen Geschäftsverhandlungen zu stillen. Die Bar bietet eine große Auswahl an nicht weniger als 500 verschiedener Spirituosen, die in einer ganzen Galerie inszeniert wurden. Hier können Sie bis spät in die Nacht mit Ihren Geschäftspartnern feiern, denn The Flying Dutchmen gehört zu den wenigen Bars der Stadt, die nicht schon kurz nach Mitternacht schließen. The Flying Dutchmen | Singel 460, 1017 AW Amsterdam | Montag – Sonntag 17–4 Uhr