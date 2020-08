Ab dem 50. Lebensjahr wird die Gehaltsschere zwischen Beschäftigten in leitenden Positionen und Mitarbeitern ohne Personalverantwortung groß: Führungskräfte bekommen in dieser Altersgruppe mit 103.200 Euro mehr als doppelt so viel wie Fachkräfte (43.200 Euro), wie Experten des Portals Gehalt.de berechneten.

Deutliche Unterschiede gibt es auch mit Blick auf die berufliche Qualifikation: Während Führungskräfte mit Lehre oder Fachwirt jährlich rund 82.800 Euro beziehen, liegt das Gehalt mit Studienabschluss bei etwa 118.100 Euro. Fachkräfte erhalten mit Ausbildung oder als Fachwirt 40.700 Euro, Akademiker dagegen 65.200 Euro im Jahr.

Bestbezahlte Branche ist die Halbleiterindustrie: Fachkräfte über 50 Jahren bekommen in dieser Sparte der Elektroindustrie ein jährliches Bruttogehalt von rund 88.200 Euro. Es folgen die Luftfahrtbranche mit 70.100 Euro, die Pharmazie mit 67.800 Euro, das Bankwesen (66.000 Euro) und die Unternehmensberatung (61.400 Euro).

Deutlicher Gender Pay Gap

Unterdessen wird der Gender Pay Gap im Alter von mehr als 50 Jahren noch offenkundiger: Männliche Fachkräfte verdienen dann rund 50.700 Euro, Frauen nur 37.200 Euro. Und während Chefs sich über 107.000 Euro freuen, stehen auf dem Gehaltszettel von Chefinnen nur 81.800 Euro.

Relevant ist dabei auch die Größe des Unternehmens: In Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern verdienen weibliche Fachkräfte rund 34.800 Euro und Männer 41.900 Euro. Chefs über 50 Jahren in Großbetrieben erhalten 122.600 Euro, weibliche Führungskräfte rund 102.200 Euro.

Die niedrigsten Löhne werden derweil in der Call-Center-Branche (25.300 Euro) sowie in Hotels und Gaststätten (28.000 Euro) gezahlt. Im Einzelhandel in der Lebensmittelbranche beziehen Beschäftigte nach ihrem 50. Lebensjahr rund 30.100 Euro.

Für die Auswertung untersuchte Gehalt.de 50.829 Datensätze von Beschäftigten, die mindestens 50 Jahre alt sind.

