Am Montag fällt der Gang ins Büro besonders schwer. Start in eine gute Woche statt Ende des Wochenendes: So wird der Montag zum Erfolgserlebnis

#1 Gute Planung

Nicht nur die Abwesenheit von Freizeit macht den Montag so notorisch schwer. Er steht für den Auftakt einer Reihe von Aufgaben, die vor dem nächsten Wochenende erledigt werden müssen. Wer aber gar nicht genau weiß, was da alles auf einen zukommt, geht am Montagmorgen mit noch schlechterem Gefühl ins Büro. Ähnlich sieht es aus, wenn eindeutig zu wenig Zeit gelassen wurde, um die anstehende Arbeit gut zu erledigen. Vergleichsweise entspannt bleibt der Montag hingegen mit der Gewissheit: „Diese Woche wird einfach“ oder „Diese Woche wird anspruchsvoll, aber ich bin gut vorbereitet“.

#2 Der Montag ist nicht der bessere Freitag

Ein guter Start in die Woche fängt deshalb spätestens am Freitag an. In der Vorfreude auf das Wochenende tendiert man leicht dazu, die lästige Vorbereitung auf den nächsten, scheinbar so fernen Arbeitstag zu verschieben. Damit beginn die neue Woche aber gleich mit einem Handicap. Tun Sie Ihrem Montagmorgen-Ich einen riesigen Gefallen und erledigen Sie die Wochenplanung am Freitag. Auf diese Weise lässt sich auch das Wochenende unbeschwert genießen. Apropos…

#3 Am Sonntag nicht an Arbeit denken

In Ratgebern ist nicht selten zu lesen, dass eine erfolgreiche Arbeitswoche idealerweise am Sonntag mit dem Lesen von E-Mails oder der Vorbereitung von Terminen beginnt. Bei Selbstständigen mag das vor einer vollgepackten Woche womöglich eine gute Strategie sein, um die Arbeitsbelastung zu entzerren. Ansonsten aber fällt dieser Tipp in die Kategorie Selbstsabotage. Wer die Erholung am Wochenende freiwillig opfert, um am Montag ultimativ durchzustarten, hat das Prinzip von Produktivität nicht richtig verstanden. Dass der Montag seine Schatten vorauswirft, ist unvermeidbar. Umso wichtiger ist es, den Sonntag ganz besonders zu genießen.

#4 Leicht oder gut starten

Wer trotz allem am Montagmorgen stets den Freitagnachmittag herbeisehnt, kann den Wochenauftakt wenigstens so angenehm wie möglich gestalten. Denn: Ein gelungener Montag kann den Ton vorgeben für die Arbeitswoche. Reservieren Sie ihn für leichte Aufgaben oder Termine außerhalb des Büros. Wenn das Arbeitspensum leicht von der Hand geht, sorgt das gleich zu Beginn der Woche für ein Erfolgserlebnis. Achten Sie am Montag zudem besonders darauf, richtig Mittagspause zu machen. Das bedeutet übrigens auch, mit Kollegen nicht nur über Berufliches zu reden.