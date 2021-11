Nach mehreren Jahren Berufserfahrung tritt die Karriere oft etwas auf der Stelle, und die nächste Station im Lebenslauf lässt auf sich warten. Ebenso schwierig kann es werden, bei Jobverlust im mittleren Alter eine neue Stelle zu bekommen. So lässt sich das verhindern

Je weiter man auf der Karriereleiter nach oben kommt, desto weniger Positionen gibt es. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, das Unternehmen nochmal zu wechseln. Wie also bleibt man auf dem Arbeitsmarkt nicht nur nützlich, sondern gefragt? Der Coach und Berater Jeff Gothelf, der jüngst das Buch „Forever Employable“ veröffentlichte, definiert im Magazin „Harvard Business Review“ fünf Kernbegriffe für die zweite Karrierehälfte und das, was er „ewige Beschäftigungsfähigkeit“ nennt. Vereinfacht formuliert empfiehlt er so: Bauen Sie sich ein Experten-Image auf. Aus Gotthelfs Definitionen lassen sich diese 5 Ratschläge ableiten.

#1 Unternehmertum

Auch wenn Sie angestellt sind: Versuchen Sie, eine unternehmerische Denkweise anzunehmen und sich und Ihre Ideen proaktiv in die Öffentlichkeit zu tragen. So schaffen Sie es, dass berufliche Gelegenheiten zu Ihnen kommen. Fragen Sie sich: Wer ist mein Zielpublikum? Welche Probleme kann ich diesem lösen helfen? Und wie kann ich meiner Zielgruppe meine Dienstleistung am effektivsten anbieten?

#2 Selbstvertrauen

Es scheint zwar oft, dass bereits alles über Management, Marketing, Vertrieb und digitale Transformation gesagt worden sei. Eine Geschichte fehlt dabei jedoch: die eigene. Individuelle Lebenserfahrungen, verschiedene Wege zur eigenen aktuellen Position und dabei überwundene Hindernisse haben einen Wert. „Haben Sie Vertrauen in das, was Sie wissen, und bauen Sie auf diesem Wissen auf, wenn Sie neue Projekte in Angriff nehmen“, schreibt Gothelf.

#3 Kontinuierliches Lernen

Alles verändert sich ständig. Der einzige Weg, um Schritt zu halten – oder besser noch, voraus zu bleiben – ist, ständig zu lernen. Das tun Sie, indem Sie Blogeinträge und Bücher lesen, Podcasts hören, mit Menschen sprechen, die ihre Ziele erreicht haben. Bauen Sie Netzwerke aus Fachwissen und Praxis um sich herum auf. Probieren Sie neue Dinge aus und experimentieren. Auch wenn nicht immer alles klappt, werden Sie daraus immer etwas lernen. „Bleiben Sie neugierig“, betont der Experte.

#4 Kontinuierliche Verbesserung

Wenn Sie kontinuierlich lernen und die Ergebnisse Ihrer Experimente für sich nutzen, werden Sie in dem von Ihnen gewählten Bereich immer besser werden. Dazu sollten Sie allem, was Sie tun, „enthusiastisch-skeptisch“ gegenüberstehen. „Egal, wie gut Sie glauben, in Ihrem gewählten Beruf zu sein, enthusiastischer Skeptizismus bedeutet, dass Sie immer nach einem besseren Weg suchen, um Ihre Arbeit zu erledigen“, erklärt Gothelf.

#5 Neuerfindung

Letztendlich geht es bei der ewigen Beschäftigungsfähigkeit darum, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Denn mit zunehmendem Fachwissen tun sich weitere Möglichkeiten auf.

