Jobzufriedenheit hängt nicht nur von Heller und Pfennig ab. Untersuchungen in den vergangenen Jahren zeigen: Sinnstiftende Arbeit wird für Menschen immer wichtiger. „Bedeutung ist das neue Geld“, hieß es da sogar schon mal. Dieses Motto können sich natürlich nur diejenigen leisten, deren Lohn zum Leben reicht. Aber eine neue Umfrage aus den USA unterstreicht, dass sich Menschen eine sinnvolle und bedeutsame Arbeit tatsächlich sehr viel kosten lassen.

Sinnstiftende Arbeit ist Geld wert

Die Coaching-Plattform BetterUp hat für ihre Studie „Meaning and Purpose at Work“ nach eigenen Angaben in den USA 2285 Berufstätige in 26 Branchen befragt. Dies sind die Haupterkenntnisse, die in der „Harvard Business Review“ vorgestellt wurden: