Am 16.Oktober 2019 wird wieder der begehrte getAbstract International Book Award verliehen. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse prämiert getAbstract jeweils zwei deutsche und zwei englische Wirtschaftsbücher, die im vergangenen Jahr einen besonderen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten geleistet haben. Zum 19. Jubiläum ergänzt Chefredakteur Horst von Buttlar die diesjährige Jury der getAbstract-Redakteure. Capital präsentiert die exklusive Shortlist in einer wöchentlichen Serie.

The Surprising Science of Meetings: How You Can Lead your Team to Peak Performance

Worum geht es?

Meetings sollen die Kreativität und die Produktivität aller Teammitglieder zusammenbringen, doch oft ist das Gegenteil der Fall. Häufig verbrauchen Meetings unnötig Energie und Zeit und bringen letztlich nur eine geringe Rendite. Unklare Aufgaben und viele verschiedene Meinungen sorgen für Stillstand und Verwirrung. Viele Manager betrachten langweilige Meetings als unvermeidlichen Nebeneffekt des Arbeitsalltags. In seinem neusten Ratgeber „The Surprising Science of Meetings: How You Can Lead your Team to Peak Performance“ will Organisationstalent Dr. Steven Rogelberg zeigen, wie die Wissenschaft dabei helfen kann Meetings effektiver zu gestalten, um weder die eigene noch die Zeit anderer zu verschwenden.

Statt Routinetreffen zu planen will Rogelberg subtile Veränderungen einführen. „Don’t get too comfortable in that chair“ – Er empfiehlt mehr Achtsamkeit und Bewegung in Meetings zu integrieren, um die eigene Kreativität zu fördern, und weißt auf die gesundheitlichen Vorteile von Steh- und Laufmeetings hin. Der Organisationswissenschaftler gibt Beispiele, um eine positive Stimmungen und konstruktivere Gruppendynamik in Meetings zu fördern und rät zu technologiefreien Meetingzonen. Rogelberg bedient sich den Ergebnissen der Organisationsforschung und der Verhaltenswissenschaft. Seine präzisen Anweisungen sind praxisorientiert und strützen sich auf Best Practices und Umfragen.

Für wen ist es relevant?

Mit seiner humorvollen Art unterscheidet sich Rogelbergs Ratgeber von anderen Büchern über die Meeting-Kultur. „The Surprising Science of Meetings: How You Can Lead your Team to Peak Performance“ ist eine hilfreiche Anleitung für Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen, die die Effektivität des eigenen Teams und letztendlich auch des Unternehmens steigern wollen. Und sich nicht davor scheuen, neuartige und teilweise auch ungewöhnliche Ideen auszuprobieren.

Wer hat’s geschrieben?



Dr. Steven G. Rogelberg ist Professor für Organisationswissenschaft, Management und Psychologie an der UNC Charlotte, Herausgeber des Journal of Business and Psychology und weltweit führender Experte in Sachen Effektivität. Er lehrt, forscht und berät zu Themen wie Teamorganisation, Führung, Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter, und Meetings am Arbeitsplatz. Rogelberg hat bereits über 100 Publikationen veröffentlicht.

