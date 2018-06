Lionel Messi

#2 Lionel Messi: Mit 30 Jahren kommt der argentinische Ausnahmespieler so langsam in die Jahre. Trotz des Meistertitels mit dem FC Barcelona in Spanien musste Messi eine große Enttäuschung verkraften: Im Viertelfinale der Champions League schied seine Mannschaft gegen den AS Rom aus. Für Messi könnte die WM in Russland seine letzte Weltmeisterschaft werden. Nach der Final-Niederlage vor vier Jahren will er nun die argentinische Nationalmannschaft zum Titel führen. Sein Marktwert: 180 Mio. Euro.