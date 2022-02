#2 Ping An Insurance

Die USA dominieren diese Rangliste. Neben Frankreich und dem Vereinigten Königreich konnte nur noch ein Unternehmen aus China in die Spitzengruppe vorstoßen. Dafür sicherte sich Ping An Insurance unter Tan Sin Yin (Jessica Tan) gleich den zweiten Platz. Das Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Shenzhen belegte mit einem Umsatz von 191,5 Mrd. Dollar (plus 3,9 Prozent) im Gesamt-Ranking Platz Rang 16. Tan ersetzte mit zwei Kollegen Mitgründer Peter Ma als CEO.