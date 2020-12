New Work Award: Mein Grundeinkommen

Mein Grundeinkommen will gesellschaftliches Umdenken anstoßen und Menschen ein Stück weit von den Zwängen des Geldverdienens befreien. Das brachte Mein Grundeinkommen Platz eins in der Kategorie „New Work Enabler“ ein. Hier wurden laut New Work SE Start-ups, Unternehmen, Institutionen oder Organisationen gesucht, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen zu einer besseren, menschlicheren Arbeitswelt beitragen. „Selbstorganisation und kollektive Führung stehen bei Mein Grundeinkommen im Vordergrund“, teilte New Work SE mit. „Mein Grundeinkommen sammelt via Crowdfunding Spenden, die als sogenanntes Bedingungsloses Grundeinkommen à 1000 Euro monatlich für ein Jahr verlost werden. Mit über 1,7 Millionen Nutzern prägt die gemeinnützige NGO die Grundeinkommensdebatte.“ Auf den Plätzen zwei bis fünf landeten Spaces4Future, Tandemploy, OpenSpace Beta – Red42 und ReDI School of Digital Integration.