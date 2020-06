Die Suche nach einem neuen Job ist immer eine Ausnahmesituation. Die wird durch die aktuelle Corona-Krise verschärft. Betroffene reagieren darauf mit größerer Flexibilität beziehungsweise Opferbereitschaft. Das berichtete die Jobplattform StepStone nach Auswertung einer Umfrage unter 800 Jobsuchenden Ende April. Immer mehr Menschen sind demnach bereit, für eine Stelle umzudenken. 56 Prozent haben laut StepStone in der Krise ihre Suche auf andere Branchen und Bereiche ausgeweitet, oft aus purer Notwendigkeit.

Jobsuche in der Corona-Krise

„Wer gerade eine neue Stelle sucht, sollte sich überlegen, welche Unternehmen gerade besonderen Bedarf an neuen Mitarbeitern haben“, kommentierte Arbeitsmarktexperte Tobias Zimmermann von StepStone die Umfrageergebnisse. In der IT oder im Gesundheitswesen gebe es derzeit deutlich mehr offene Stellen als in Branchen, die unter der aktuellen Situation besonders leiden.

Menschen auf Jobsuche sind nicht nur bereit, die Branche zu wechseln. Sie werden auch flexibler, was ihren Wohnort angeht. Laut der Umfrage ist jeder Dritte aufgrund der derzeitigen Lage eher bereit, für einen passenden Job einen Umzug in Kauf zu nehmen.

Zuversicht trotz Corona

Die zunehmenden Zugeständnisse sind aber offenbar kein Zeichen für grundlegenden Pessimismus. Die wenigsten Befragten gingen davon aus, dass die Corona-Krise ihre Jobchancen auf lange Sicht verschlechtern wird, teilte StepStone mit. Dazu passt, dass nur etwa jeder siebte Befragte (14 Prozent) die Erfahrung machen musste, dass ein geplantes Vorstellungsgespräch wegen der Pandemie abgesagt wurde. Unternehmen beweisen demnach ihrerseits Flexibilität und haben die Rekrutierungsprozesse digitalisiert. „Jeder dritte Befragte (32 Prozent) hat in den letzten Wochen schon mindestens ein Bewerbungsgespräch per Telefon geführt, jeder Vierte (23 Prozent) auch per Videokonferenz“, teilte die Online-Jobplattform mit.

Aber lohnt sich aktuell eine Jobsuche überhaupt? Hier zeigten sich die Teilnehmer der Umfrage gespalten. Eine Hälfte engagiert sich laut StepStone gerade besonders, um eine passende Stelle zu finden. Die andere Hälfte ist bei Bewerbungen derzeit eher zurückhaltend.