Die Gebrauchtwarenplattform Momox ist eine Erfolgsgeschichte. Christian Wegner hatte für die Gründung einen simplen Antrieb: Er brauchte Geld. Warum Wegner sich an die erste Million nicht mehr erinnern kann und das Unternehmen verlassen hat, erzählt er im Podcast

Die Geschäftsidee, die mit Bücherstapeln in der eigenen Wohnung begann, füllte schnell ganze Lagerhallen – so groß wie neun Fußballfelder: 2006 gründete Christian Wegner das Start-up-Unternehmen Momox, das gebrauchte Bücher, CDs, DVDs, Computerspiele und mittlerweile auch Mode online ankauft und wieder verkauft. Mit seiner Marke Medimops gehört das Unternehmen zu den größten Anbietern auf Plattformen wie Amazon Marketplace und Ebay. Für den Podcast „Meine erste Million“ spricht Ronja von Rönne mit Wegner, der aus einer simplen Idee ein Unternehmen formte, das 2020 einen Umsatz von 312 Mio. Euro erwirtschaftete – mittlerweile ohne den Gründer.

Wegner kommt aus Brandenburg, absolvierte eine Ausbildung zum Groß- und Handelskauf. Es verschlägt ihn nach Berlin, wo er jedoch keinen Job findet. „Ich war mit 24 im Trödelladen, ohne Geld, arbeitslos“, erzählt er. Für 2 Euro habe er sich ein Buch gekauft und es bei Ebay 20 Euro verkauft. Dem Konzept blieb Wegner treu. Er fing an CD- und DVD-Sammlungen auf Ebay zu ersteigern und sie anschließend bei Amazon zu verkaufen. Im ersten Monat habe das 1500 Euro netto gebracht, gar nicht schlecht, findet Wegner.

Viel Konkurrenz

Bei dieser Idee habe die Konkurrenz nicht lange auf sich warten lassen. „Der Markt wurde brutal.“ Deshalb sei Wegner von Amazon und Ebay zu seinen eigenen An- und Verkaufsshops übergegangen: Momox und Medimops. Die ungewöhnlichen Namen stammten von seiner Freundin, sagt er.

Der Moment, an dem die erste Million auf dem Konto war, sei „bestimmt total super“ gewesen. Sich wirklich daran erinnern, könne er sich nicht, immerhin sei das schon über zehn Jahre her. Außerdem „kam ja noch mehr Geld“, sagt Wegner. Mittlerweile hat der Gründer seine Anteile verkauft. „Ich bin ausgestiegen nach dem zweiten Burn-out und habe gedacht, jetzt machst du erst einmal gar nichts mehr.“ Das sei nun ein Jahr her, jetzt wolle er gerne wieder einsteigen. „Wenn man 15 Jahre Erfahrungen gesammelt hat, muss man die ja nicht wegschmeißen“.

Nur vor einem Interview sei er noch aufgeregter gewesen als vor dem Podcast „Meine erste Million“, sagt Wegner. Wie seine „Privataudienz bei Christian Linder“ war und was er an seiner Arbeit gar nicht mochte, erzählt er in der neuen Folge.

Die legendäre Capital-Interviewserie „Meine erste Million“ gibt es mittlerweile auch als Podcast. Die zweite Staffel erscheint seit dem 20. April wöchentlich am Dienstag. Die gesamte Staffel mit 12 Folgen kostet 9,95 Euro. Für Audible-Abonnenten ist sie kostenlos. Auf Capital+ können Sie sich die einzelnen Folgen ebenfalls kostenlos anhören. Gäste der neuen Staffel sind unter anderem Harald Christ, Claudia Obert, Hamid Djadda, die Beltracchis, Madame Moneypenny und Benjamin von Stuckrad-Barre.

