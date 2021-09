Am 3. September nach US-Börsenschluss ist es soweit. Dann wird bekannt gegeben, welche zehn Unternehmensaktien künftig zum neuen Leitindex Dax 40 gehören. Was Anleger über die vielversprechendsten Kandidaten wissen müssen

Dem Dax steht die wichtigste Reform seit seiner Gründung bevor: Ab dem 20. September zählt der deutsche Leitindex nicht mehr länger 30, sondern 40 Mitglieder. Der Dax wird damit breiter und vielfältiger. Wer zu den neuen Kandidaten gehört, wird am Freitagabend bekanntgegeben. Die aussichtsreichsten Anwärter wurden azf Capital+ in den vergangenen Wochen ausführlich analysiert. Eine Übersicht:

Die zwölf Dax-Kandidaten im Schnelldurchlauf

Für Anleger eröffnet die Dax-Reform neue Chancen, allerdings werden sich auch nicht alle Hoffnungen auf den neuen Leitindex erfüllen. Stefan Schaaf hat gibt einen Überblick, über zwölf vielversprechende Aufsteiger-Kandidaten, bei denen sich schon jetzt der Einstieg lohnt.

Airbus – mit Schubkraft in den Dax?

Der Flugzeugbauer profitiert von der allmählichen Erholung des Luftverkehrs. Auch abseits des möglichen Aufstiegs in den Dax, hat Airbus große Ziele. Die Nachrichtenlage beim Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern gefällt Investoren und Analysten, schreibt Wolfgang Hagl in seiner Analyse.

Zalando – Mode und Lifestyle für den Leitindex?

Nach Delivery Hero drängt mit Zalando ein weiterer E-Commerce-Riese in den Leitindex. Die Berliner bringen enormes Wachstum, aber auch eine üppige Bewertung mit. Was außerdem für den Online-Modehändler spricht, zeigt Wolfgang Hagl in „Die Aktie der Woche“.

Siemens Healthineers – ein „gesundes“ Investment

Wie an der Schnur gezogen ging es im Juli mit der Aktie von Siemens Healthineers nach oben: Der MDax-Titel verteuerte sich in den Juli-Wochen um sieben Prozent, während die härtesten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg in den Dax 40 zum Teil Federn lassen mussten. Lagen Porsche, Hellofresh und Symrise in der Rangliste der Deutschen Börse im Juni noch vor dem Medizintechnikkonzern, zog dieser im Ranking für den Folgemonat an dem Trio vorbei. Christian Ingerl hat sich die Aktie genauer angesehen.

Porsche – eine echte Alternative zu VW

Der Name Porsche lässt sowohl das Automobil- als auch das Anlegerherz höher schlagen. Auch über 2021 hinaus stehen die Zeichen bei dem Autobauer auf Expansion. So könnte die temporeiche Elektrostrategie des VW-Konzerns ebenso für nachhaltiges Wachstum bei Porsche sorgen, bilanziert Christian Ingerl.

Symrise – der Duft von nachhaltigem Wachstum

Der Duft- und Aromenhersteller zeigt seit Jahren eine starke operative Performance durch alle konjunkturellen Schwankungen hindurch. Mit einem Weltmarktanteil von zehn Prozent gibt sich der Konzern aber nicht zufrieden. Auch in Zukunft möchte Symrise schneller wachsen als der Markt, wie zeigt Christian Ingerl in seiner Analyse.

Hellofresh – voll auf den Geschmack gekommen

Kurz vor dem zehnten Firmenjubiläum dürfte der Kochboxenlieferant in den Dax aufsteigen. Operativ versucht Hellofresh, mit einem Kapazitätsausbau die eigene Vormachtstellung zu sichern. Obwohl diese Strategie auf die Marge drückt, macht der Wachstumswert Investoren den Mund mehr denn je wässrig. Woran das liegt, fasst Wolfgang Hagl zusammen.