Das kontaktlose Bezahlen wird in der Corona-Krise zur Normalität. Das hat der Digitalverband Bitkom in einer Umfrage festgestellt

Viele Menschen begleichen zwar trotz der Corona-Krise gerade kleine Beträge oft noch bar. Kontaktloses Bezahlen per Karte oder auch per Smartphone wird aber für viele Verbraucher alltäglich, wie der Digitalverband Bitkom mitteilte. Bitkom Research hat 1002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch gefragt, wie sie von September bis November 2020 für Einkäufe vor Ort bezahlt haben.

Für das kontaktlose Bezahlen ergaben sich folgende Antworten:

mehrmals täglich: sieben Prozent

täglich: elf Prozent

mehrmals die Woche: 28 Prozent

einmal pro Woche: 20 Prozent

seltener: 13 Prozent

nie: 21 Prozent

Bei einer repräsentativen Umfrage im August 2020 hatten noch 26 Prozent der Teilnehmer angegeben, mehrmals pro Woche kontaktlos zu bezahlen. Bitkom hat allerdings von monatlichen auf quartalsweise Umfragen umgestellt. Deshalb sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar.

Kontaktloses Bezahlen beliebt

Das Bezahlen per Karte blieb von September bis November unter den kontaktlosen Möglichkeiten am beliebtesten. Hier sah das Bild wie folgt aus:

mehrmals täglich: vier Prozent

täglich: sechs Prozent

mehrmals die Woche: 23 Prozent

einmal pro Woche: 17 Prozent

seltener: 16 Prozent

nie: 32 Prozent

Smartphone oder Smartwatch holen laut Bitkom jedoch an der Ladenkasse auf. Demnach haben zuletzt 39 Prozent der Deutschen mindestens einmal mit Diensten wie Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Im August waren es noch 33 Prozent gewesen. In diesem Bereich sahen die Antworten im Herbst so aus:

mehrmals täglich: drei Prozent

täglich: fünf Prozent

mehrmals die Woche: elf Prozent

einmal pro Woche: zwölf Prozent

seltener: sieben Prozent

nie: 61 Prozent

In der Rubrik „mehrmals pro Woche“ ging der Anteil im Vergleich zu August jedoch um fünf Prozentpunkte zurück. „Das könnte auch mit der Häufigkeit zusammenhängen, mit der Menschen in den jeweiligen Zeiträumen in Geschäften waren“, sagte ein Verbandssprecher.