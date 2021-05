Die nachhaltige Geldanlage boomt, auch für wohlhabende Kunden in der Vermögensverwaltung. Capital hat die Angebote privater Banken unter die Lupe genommen

Die genossenschaftliche GLS Bank und die deutsch-französische Privatbank Oddo BHF arbeiten in der privaten Vermögensverwaltung für besonders wohlhabende Kunden mit den überzeugendsten Nachhaltigkeitskonzepten. Dies ist das Ergebnis der ersten gemeinsamen Studie zu dem Thema durch Capital und den Münchner Analyse- und Beratungshäusern Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Tetralog (Ausgabe 06/2021, EVT 20. Mai 2021). Ebenfalls auf die vordersten Ränge der Untersuchung schafften es die Hamburger Privatbank Warburg, die Privatbank Merck Finck und die Deutsche Bank.

Insgesamt nahmen zehn Privatbanken an der Auswertung teil – von 34, die eingeladen worden waren. Hinzu kommen fünf bankunabhängige Vermögensverwalter, die sich das Thema nachhaltige Geldanlage ebenfalls auf die Fahnen geschrieben haben (von insgesamt 23). „Wir sehen hier eine gewisse Positiv-Selektion“, sagt Studienleiter Gabriel Layes vom IVA. Der Untersuchung hätten sich wahrscheinlich nur Anbieter gestellt, die sich ihrer Sache ziemlich sicher gewesen seien. Weil die Regulierung der nachhaltigen Geldanlage und ihre Umsetzung im täglichen Bankgeschäft derzeit noch so im stark im Fluss seien, hätten sich viele Anbieter gegen eine Teilnahme in diesem Jahr entschieden. „Viele haben sich gesagt, dass sie lieber nicht mitmachen, als falsch mitzumachen“, sagte Layes.

Die Studie untersuchte die Angebote anhand von fünf Bewertungskategorien. Zunächst prüften die IVA-Analysten die ESG-Gewichtung in eingereichten Musterportfolios. Im zweiten Schritt bewertete das IVA das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios anhand bestimmter Kriterien wie einer möglichst breiten Diversifizierung nach Regionen und Branchen sowie einer Streuung von Einzelwerten. Darüber hinaus werteten die Analysten von Tetralog Fragebögen aus, die die teilnehmenden Banken und Vermögensverwalter einreichen mussten. Die Marktforscher fragten zum Beispiel ab, wie die Bank über ihre ESG- und Anlagephilosophie aufklärt, wie sie ESG-Reportings in ihre Arbeit integriert, wie sie jenseits individueller Beratungsgespräche über das Thema informiert und welches Gewicht sie den ESG-Kriterien in der eigenen Arbeit beimisst.