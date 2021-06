Im Frühjahr sorgten die Kurskapriolen bei Gamestop, AMC und Co. für viel Wirbel. Dann ließ das Interesse nach, doch jetzt springen die Kurse wieder zweistellig an. Erneut wird auf einen Short-Squeeze verwiesen – doch das ist nur die halbe Wahrheit

Das Kräftemessen zwischen Kleinanlegern gegen Hedgefonds geht in die nächste Runde. Und die Profis sollten sich nach den Erfahrungen zu Jahresbeginn vorsehen. Als die Reddit-Kleinanleger-Armee in den ersten Wochen die Gamestop-Aktie um rund 3000 Prozent in die Höhe katapultierte, mussten Hedgefonds die weiße Fahne hissen. Anbieter wie Melvin Capital verloren im Januar die Hälfte ihres investierten Vermögens, insgesamt beliefen sich die Verluste der Hedgefonds nach Daten des Forschungs- und Analyseunternehmens Ortex auf rund 11 Mrd. Dollar.

Im Frühjahr beruhigte sich die Lage bei den sogenannten Meme-Aktien. „Von der Social-Media-Bewegung gab es kaum neue Impulse und Hedgefonds bauten zuletzt ihre Short-Wetten wieder aus“, erklärt Carlo Alberto de Casa, Chefanalyst beim britischen Broker Activtrades. „Aktuell liegt die Short-Quote bei Aktien wie Gamestop und AMC bei knapp 20 Prozent“, ergänzt de Casa. Zur Einordnung: Im Januar waren zeitweise mehr als 100 Prozent der Gamestop-Aktien leerverkauft.

Seit einigen Tagen zieht die Aktivität in den Reddit-Boards wie Wallstreetbets mit mehreren tausend Beiträgen wieder sprunghaft an. Und die verfehlen ihre Wirkung nicht: Für die Aktien von Gamestop ging es in den vergangenen vier Wochen um 60 Prozent nach oben, AMC verteuerten sich um 450 Prozent, die Aktie konnte sich zuletzt an einem Tag sogar verdoppeln. Der Umsatz der AMC-Aktie war entsprechend hoch, auch hierzulande. Bei Anbietern wie Smartbroker oder auch Social Tradingplattformen wie von Etoro wurden die beiden Aktien rauf und runter gehandelt. Hintergrund waren Verkäufe von Gamestop-Aktien des Unternehmens selbst, um seine Eigenkapitalquote zu stärken. Sie erhöhte sich dadurch insgesamt im zweiten Quartal um knapp 1,3 Mrd. Dollar. Künftig sollen noch mehr Aktien verkauft werden.

Es scheint ein Erfolgsmodell zu sein, das gleichzeitig Hedgefonds erneut unter Druck bringt. Die Rechnung der Reddit-Trader ist einfach: Wenn die Shortseller ihre Positionen schließen, müssen Aktien zurückgekauft werden. Die daraus resultierende zusätzliche Nachfrage verschärft den Preisaufschwung. Wegen der deutlich niedrigeren Short-Quote dürfte der Effekt aber geringer ausfallen als im Frühjahr und auch nur dann einsetzen, wenn sich die Ausgangslage deutlich verändert. Und hier wird es interessant.

Denn operativ verbessert sich die Lage. So werden die Aktien der Kinokette AMC auch jetzt vor allem durch Zockerei befeuert, aber auch von der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage weiter entspannt und die Kinosäle bald wieder voll sind. Spannend ist auch die Story bei Gamestop: Fundamental sieht es beim Videospiele-Händler nach dem zuletzt gemeldeten neunten Quartalsumsatzrückgang in Serie zwar weiter mau aus. Doch das könnte sich bald ändern. Der neue Unternehmenschef Ryan Cowen hat als Co-Gründer von Chewy, einem US-Onlinehändler für Tiernahrung bereits bewiesen, dass er das Online-Geschäft versteht.

Allerdings bringt die Gamestop-Aktie inzwischen rund 20 Mrd. Dollar auf die Börsenwaage und AMC sogar 31 Mrd. Dollar. Viele Zukunftsvisionen sind also eingepreist, die Bewertung sehr hoch. Im Kern geht es der Reddit-Gemeinde auch nicht um die richtige Bewertung, sondern um das Kräftemessen gegen Hedgefonds. Fazit: Die Meme-Titel bieten Anlegern weiterhin beste Unterhaltung, mehr nicht.

