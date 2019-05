Bei Feingold Research haben wir uns am letzten Wochenende einen kleinen Scherz erlaubt. Das Team analysierte, dass das Enthüllungsvideo von Heinz-Christian Strache gar nicht primär auf den Politikbetrieb in Österreich zielen sollte. Vielmehr musste die Deutsche Finanzszene dieses letzte Mittel wählen, nämlich die Regierung zu stürzen, um davon abzulenken, dass die Erste Bank Gruppe erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg höher bewertet ist als die Deutsche Bank.

Natürlich war dies ein kleiner satirischer Einwurf, doch ein wenig Wahrheit steckt drin. Viele Firmen in Deutschland gibt es gerade im Ausverkauf und die 12.000 Punkte beim Dax täuschen darüber hinweg, dass Qualitätstitel arg gelitten haben. Die Daten am Börsenplatz Gettex der Börse München spucken aus, dass mit Bayer, Covestro, Infineon, Continental, Thyssenkrupp, Fresenius, Deutsche Bank, FMC, BMW und Lufthansa nicht weniger als zehn DAX-Firmen 30 Prozent oder mehr ihres Unternehmenswertes in den letzten zwölf Monaten eingebüßt haben.

Dabei hat sich das Umfeld für den Index in den vergangenen Monaten zusehends verbessert, der Dax kletterte von 10.300 auf 12.000 Punkte. Doch die Haupttreiber waren SAP, Adidas und die beiden Versicherer. Allesamt hoch gewichtete Titel im Index. Nach der Börsenregel „Sell in May“ müsste man am Aktienmarkt eigentlich nun aussteigen. Doch Börsenregeln sind genauso Unfug wie Bauernregeln. Manchmal stimmt es, manchmal nicht. Besser wäre es, den Twitter-Account von Donald Trump zu analysieren, wie wir es mittlerweile tun. Denn Trump bewegt den Aktienmarkt spürbar, ob man will oder nicht.

DAX Index

Kursanbieter: Im Sommer könnte der Dax ungeachtet der Saisonalität natürlich noch einmal billiger werden. Eine zweite Korrekturwelle auf den Ausverkauf vom Dezember wäre auch normal. Dann muss man bei den ausverkauften Aktien aber zuschlagen – und sie einfach mal liegenlassen. Das kostet nicht einmal viel, beispielsweise beim Broker Etoro kann man Aktien seit Mai kostenfrei erwerben. Viele andere Handelsplätze sind ebenfalls günstig geworden, niemand muss bei den bekanntesten, aber oft teuren Brokern einkaufen und 20 oder 30 Euro je Order bezahlen.

Risiken und Chancen scheinen im Dax fundamental gerade gleichverteilt. Beflügelt wurde der Index zuletzt von einer Reihe von Konjunkturdaten aus China zum Wirtschaftswachstum, zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen, die besser als erwartet ausgefallen sind. Das deutet darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierung und der Notenbank wirken und es zu einer Konjunkturbelebung kommt. Davon würden gerade stark exportabhängige Dax-Unternehmen mit einem großen China-Geschäft (etwa die Autobauer) profitieren. Zumal eine Belebung in China, dem mit Anstand wichtigsten Antriebsmotor der Weltwirtschaft, auch diese ankurbeln würde.