Peter Huber (sprechend am Mikrofon), Leiter des Portfolio-Managements bei der Fondsgesellschaft StarCapital aus Oberursel im Taunus, nahm an der Abschlussdiskussion teil, bei der es um Strategien für volatilere, also ruppigere Zeiten an den Börsen ging. Weitere Diskutanten waren Thomas Mayer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts (erster v. l.), Bernd Meyer, Chefstratege Welt und Asset Management bei Berenberg (zweiter v. l.), und Volker Schilling von Greiff Capital Management. Starcapital-Experte Peter Huber fühlte sich bei den stark gestiegenen Kursen von Tech-Giganten wie Facebook an frühere Krisen erinnert, wo viele bis zum Crash glaubten: Die Kurse bestimmter Unternehmen würden einfach immer weiter steigen, so wie das jetzt der Fall bei den Tech-Giganten ist.