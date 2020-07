Das sind Deutschlands älteste Privatbanken

#2 Bankhaus Metzler

Das Bankhaus Metzler aus Frankfurt am Main wirbt auf seiner Internetseite mit „langjähriger Erfahrung“. Das Finanzinstitut führt seine Wurzeln bis auf eine 1674 von Pfarrsohn Benjamin Metzler gegründete Tuchhandlung zurück. Seit 1716 sind erste Geld- und Wechselgeschäfte verbürgt. „1771 trat Friedrich Metzler, der erste und einer der herausragenden Bankiers der Familie, in die Geschäftsleitung ein“, heißt es in der Historie der Firma, die auf den profitablen Handel mit Staatsanleihen gegründet wurde. 1986 wurde das Unternehmen von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt, um die langfristige Unabhängigkeit und die Kontinuität des Unternehmens zu sichern und die Kapitalbasis zu stärken. Der Kreis der Gesellschafter blieb auf die Mitglieder der Familien von Metzler begrenzt.